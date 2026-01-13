الغرفة التجارية بالإسكندرية تطلق البرنامج التدريبي "فرصتى"

18 حجم الخط

أطلقت الغرفة التجارية بالإسكندرية الدورة الثانية من البرنامج التدريبي «فرصتي»

يأتى ذلك في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، على دعم شباب الخريجين وتمكينهم اقتصاديًا، من خلال تزويدهم بالتدريب والمهارات اللازمة للجاهزية لسوق العمل.

كما يأتي البرنامج من تصميم وتنظيم لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية برئاسة الدكتورة ريهام عادل، حيث انطلقت أولى محاضرات البرنامج بعنوان «اكتشف شغفك»، والتي قدمها خبير التنمية البشرية وعضو اللجنة الأستاذ جوزيف مقار.

تناولت المحاضرة عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها:

التعرف على مفهوم الوعي الذاتي وأهميته في بناء المسار المهني.

تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف وكيفية استثمارها بفاعلية في بيئة العمل، وتنمية مهارات الثقة بالنفس وتعزيز الدافعية الذاتية.

ربط الأهداف الشخصية بالطموحات المهنية ووضع خطوات عملية لتحقيقها.

واتسمت المحاضرة بالثراء الفكري والتطبيقي، بما يسهم في تطوير الأداء المهني للمشاركين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل بصورة أكثر وعيًا وفاعلية.

كما أظهر المتدربون والمتدربات تفاعلًا ملحوظًا وشغفًا حقيقيًا للتعلم واكتساب المعرفة وتبادل الخبرات.

وتتواصل المحاضرات ضمن البرنامج بهدف إعداد جيل من الشباب المؤهل القادر على دخول سوق العمل والتنافس على الفرص المتميزة، بما يدعم مسيرتهم المهنية ويسهم في تعظيم الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.