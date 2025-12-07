"غرفة الإسكندرية" تستقبل المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا

18 حجم الخط

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، إنريكي برديجير بويج المستشار الاقتصادي والتجاري، يرافقه مارا ما بيدال لادرون الملحق التجاري بسفارة إسبانيا بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وإسبانيا، وبحث فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وخلال اللقاء، تم استعراض آفاق تطوير التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة سبل دعم الشركات الإسبانية الراغبة في دخول السوق المصرية، خاصة في ظل ما تشهده الإسكندرية من مشروعات تنموية وفرص واعدة في مجالات متعددة.

كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التواصل بين الغرفة وسفارة إسبانيا لتسهيل الربط بين مجتمع الأعمال في الجانبين، والعمل على تنظيم فعاليات ومقابلات ثنائية تجمع الشركات المصرية والإسبانية بما يسهم في توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس إسماعيل أبو حمدة والمهندس البديوي السيد عضو مجلس الإدارة، والمهندس أشرف أبو إسماعيل وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

