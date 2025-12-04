غرفة الإسكندرية تستقبل وفد غرفة كراسنودار الروسية لبحث التعاون المشترك

18 حجم الخط

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم، وفدًا رسميًا من غرفة تجارة كراسنودار كراي الروسية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

ترأس الوفد الروسي وليد أبو شهلا، رئيس لجنة الشرق الأوسط وإفريقيا بغرفة تجارة كراسنودار كراي، وأرتيم بايت، نائب عضو مجلس الشيوخ بالاتحاد الفيدرالي الروسي.

وفي بداية اللقاء، رحّب أحمد حسن، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بالوفد الروسي، مؤكدًا حرص الغرفة على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكة مع إقليم كراسنودار، الذي يُعد من أهم الأقاليم الروسية في حركة التجارة الدولية، خاصة مع تزايد حجم الصادرات والواردات المتبادلة عبر ميناء الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن ميناء الإسكندرية يستحوذ على أكثر من 80% من الخطوط الملاحية العاملة في مصر، ما يجعله مركزًا محوريًا لحركة التجارة مع روسيا والبحر الأسود.

ومن جانبه، أكد وليد أبو شهلا أن مدينة نوفوروسيسك، إحدى أكبر الموانئ الروسية على البحر الأسود، تشهد حركة متزايدة للبضائع المتجهة من وإلى ميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى وجود نمو ملحوظ في حجم الصادرات والواردات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن غرفة تجارة كراسنودار تعمل على تعزيز هذا التوجه ورفع حجم التبادل التجاري، من خلال دعم الشركات الروسية للتوسع في السوق المصري، وتشجيع الشركات المصرية على النفاذ إلى أسواق جنوب روسيا.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان فرص إقامة مشروعات مشتركة، وآليات دعم التعاون المؤسسي بين الغرفتين، إلى جانب استكشاف سبل زيادة التبادل التجاري وتنفيذ برامج تعاون في مجالات الزراعة، والغاز الطبيعي والنفط، وصناعة الأخشاب، والصناعات الرقمية.

وفي ختام اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وغرفة كراسنودار كراي الروسية، بهدف تطوير الروابط الاقتصادية وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة المهندس البديوي السيد، المهندس أحمد الكاتب، المهندس محمود مرعي، المهندس شريف الجزيري، المهندس أشرف أبو إسماعيل، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

