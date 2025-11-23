لقاء مشترك بين غرفتي الإسكندرية وبورسعيد لبحث سبل التعاون

18 حجم الخط

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم، مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، في لقاء موسع خُصص لبحث سبل تطوير التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين الغرفتين، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظتين.

وخلال اللقاء، تم عرض برنامج الغرفة للتحول الرقمي، ومركز ريادة الأعمال، ومركز الإسكندرية للدراسات الاقتصادية، وذلك في إطار دور الغرفة الريادي في تطوير الخدمات المقدمة للتجار، ودعم رواد الأعمال، والتحول نحو منظومة رقمية متكاملة تدعم كفاءة بيئة الأعمال.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفتين يعكس حرصهما على توحيد الجهود في الملفات المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، ودعم المشروعات والمبادرات التي تساهم في تطوير بيئة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.

وشهد اللقاء أيضًا تبادل الدروع التذكارية، تأكيدًا على العلاقات المتميزة وروح التعاون بين الغرفتين.

وتؤكد الغرفة التجارية بالإسكندرية استمرارها في دعم التكامل مع الغرف التجارية على،مستوى الجمهورية، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز دور مجتمع الأعمال.

