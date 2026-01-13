المؤبد لعاطل بتهمة التوسط في بيع كلية المتهم الرئيسي بقضية الدارك ويب بشبرا

18 حجم الخط

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بوادي النطرون بمعاقبة عاطل لاتهامه بالاتجار في الأعضاء البشرية، والتوسط فى بيع كلية المتهم الرئيسي في قضية مقتل طفل الدراك ويب وانتزاع أعضائه في شبرا الخيمة مقابل مبلغ مالي 250 ألف جنيه، بالسجن المؤبد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قام بالاتجار بالبشر عن طريق عمله كسمسار في بيع الكلى لراغبي التبرع والمرضى، ولهذا الغرض أنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بالفيس بوك كوسيط بين المريض والمتبرع، واستأجر شقة في منطقة شبرا الخيمة لاستضافة المتبرعين بالأعضاء لديه لحين إجراء العملية وعقب الاتفاق بين البائع والمشترى للكلى يقوم بإنهاء الإجراءات والموافقات المطلوبة من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وغيرها من الجهات الرسمية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام ببيع وشراء 12 عضوا من بينها شراء كلية طارق عبد المتجلى المتهم الرئيسي في القضية المعروفة في قضية مقتل طفل الدراك ويب بشبرا الخيمة

كانت قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم الأول ويحمل الجنسية الكويتية إلي مفتي الجمهورية في قضية مقتل صغير شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميا بـ «الدارك ويب»، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، علي أن تكون جلسة النطق بالحكم في اليوم الثانى من دور شهر فبراير المقبل.

