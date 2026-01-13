الثلاثاء 13 يناير 2026
خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي للسودان ويستعرض الموقف المصري من التطورات في الخرطوم (صور)

عبد العاطى مع رمطان
عبد العاطى مع رمطان لعمامرة، فيتو
 التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان.

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الثابت للسودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه

 وأكد وزير الخارجية دعم مصر الثابت للسودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، معربًا عن الترحيب بمشاركة المبعوث الأممي في أعمال الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز وتنسيق جهود السلام في السودان، الذي يعقد في القاهرة غدًا ١٤ يناير. 

وشدد على تطلع مصر إلى أن تُسهم مخرجات الاجتماع في دفع الجهود الدولية الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في السودان، في إطار التنسيق القائم مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم الآلية الرباعية الدولية.

 

الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء محددات الموقف المصري تجاه تطورات الأزمة السودانية، مشددًا على أولوية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، فضلًا عن الأهمية البالغة للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار. 

كما استعرض وزير الخارجية نتائج الاتصالات المصرية المستمرة مع الجانب السوداني، بما في ذلك زيارته إلى بورتسودان في نوفمبر ٢٠٢٥.

التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار

وأشار وزير الخارجية إلى الجهود والاتصالات المصرية الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، مستعرضًا في هذا السياق أوجه الدعم المصري المتواصل للشعب السوداني، في ظل استضافة مصر لأعداد ضخمة من الأشقاء السودانيين على أراضيها، ومؤكدًا استمرار مصر في الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والتاريخية تجاه السودان وشعبه الشقيق.

تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق عملية سياسية شاملة

ومن جانبه، أعرب المبعوث الأممي عن تقديره البالغ للدور المصري المحوري في دعم السودان، مثمنًا الجهود السياسية والإنسانية التي تضطلع بها مصر، ومشيدًا باستضافتها لأعداد كبيرة من الأشقاء السودانيين، وكذلك بدورها النشط في دعم المسارات الرامية إلى وقف إطلاق النار، والعمل مع الشركاء الدوليين، لتهيئة الظروف الملائمة لإطلاق عملية سياسية شاملة، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني وتعزيز فرص الاستقرار في البلاد.

