تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية (صور)

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، تيري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والنرويج في مجال الطاقة المتجددة.

مخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النرويج في ديسمبر ٢٠٢٤

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النرويج في ديسمبر ٢٠٢٤، والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

الحكومة المصرية تبذل جهو لدعم الاقتصاد الأخضر

واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر، والمساعي الجارية لتحويل مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مشروعات شركة "سكاتك" تتماشى مع توجهات الدولة المصرية في هذا الإطار، معربًا عن دعم مصر الكامل لمشروعات الشركة النرويجية في مصر، والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وأخرها مشروع "أوبيليسك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا والتي حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاح المرحلة الأولى للمشروع أمس ١٢ الجارى، مشددًا على أهمية العمل على زيادة حجم استثمارات الشركة في السوق المصرية، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا ودراسة فرص التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

