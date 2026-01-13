الثلاثاء 13 يناير 2026
خارج الحدود

وزير الخارجية لـ نظيره الألماني: إنشاء دولة فلسطينية مستقلة هو الضامن الوحيد لاستقرار المنطقة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الألمانى، فيتو
 جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مع  يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا، وذلك في إطار التشاور الدوري بين الوزيرين لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية.

العلاقات المتميزة التي تربط مصر وألمانيا في شتى المجالات

 ثمن عبد العاطي خلال الاتصال العلاقات المتميزة التي تربط مصر وألمانيا في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن إطلاق آلية للتشاور السياسى على مستوى وزيرى الخارجية في شهر ديسمبر الماضى يعكس عمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة فى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائى. 

كما أكد أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء لمصر، معربًا عن التطلع لاستمرار دعم هذه الشراكة وتعزيزها خلال الفترة المقبلة لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

 

التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة

 وبحث الوزيران خلال الاتصال التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، والإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية للمواطنين في القطاع، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية وفقًا لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية. 

إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية

وجدد  عبد العاطي التأكيد على أن الضامن الوحيد للاستقرار فى المنطقة هو تحقيق تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

