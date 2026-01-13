بحث أوضاع غزة والسودان والصومال، تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القطري

18 حجم الخط

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات المصرية القطرية تشهد زخما على مختلف الأصعدة

أكد الوزير عبد العاطى خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معربًا عن التقدير لما تشهده العلاقات المصرية-القطرية من زخم على مختلف الأصعدة، ومثمنًا التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وشددا على الحرص لدفع مسارات التعاون الثنائي قدمًا بما يعزز المصالح المشتركة.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

تبادل المسئولان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تناولا الجهود الحثيثة للدفع قدمًا بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وأكدا على أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المؤقتة لإدارة شئون القطاع، بالتوازي مع تشكيل قوة الاستقرار الدولية استنادًا إلى قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣.

ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة المناخ للتعافي المبكر واعادة الإعمار

كما شددا على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة المناخ للتعافي المبكر واعادة الإعمار.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية مواصلة الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية للدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية وصولًا لوقف شامل لإطلاق النار.

وأكد عبد العاطي على أهمية الحفاظ علي سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، مشددا على أهمية توفير الممرات الآمنة وضمان وصول المساعدات، وضرورة توفير الحماية للمدنيين.

مصر وقطر ينددان بالاعتراف الإسرائيلي الأحادي بما يسمى بإقليم أرض الصومال

كما ندد الوزيران بالاعتراف الإسرائيلي الأحادي بما يسمى بإقليم أرض الصومال، مؤكدين أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة وسلامة الصومال، ويعد مخالفًا لقواعد القانون الدولي.

