الثقافة والذكاء الاصطناعي.. هل ستعيد الآلة تعريف الإبداع؟ في العدد الجديد من مجلة مصر المحروسة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الثلاثاء، العدد الإلكتروني الجديد "414" من المجلة الثقافية "مصر المحروسة" المعنية بالآداب والفنون.

العدد الجديد من مصر المحروسة

ونقرأ في مستهل العدد مقالا للدكتورة هويدا صالح، رئيس التحرير، بعنوان "الجوائز الأدبية: بين التقدير المستحق وهواجس التوجيه"، وتشير خلاله إلى أن الجوائز الأدبية من أحد أبرز محفزات الحراك الثقافي في العالم العربي، إذ لم تعد مجرد احتفاء رمزي بكاتب أو نص، بل تحولت إلى مؤسسات فاعلة تسهم في تشكيل الذائقة العامة، وتوجيه حركة النشر، وصناعة النجومية الأدبية.

وتتساءل من منا لا يتوق إلى نيل جائزة معتبرة، يحصد عبرها اعترافا طال انتظاره، ويشعر بأن جهده الإبداعي لم يذهب سدى؟ فالجائزة الأدبية تمنح الكاتب تقديرا رمزيا يسعى إليه طيلة حياته، كما توفر له قدرا من المقروئية والانتشار، وتفتح أمامه أبواب الشهرة والتلقي الواسع.

وفي باب "كتاب مصر" يكتب نبيل بهاء الدين مقالا بعنوان "الثقافة في عصر الذكاء الاصطناعي"، ويرى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرا فاعلا في تشكيل الوعي المعاصر، وامتدادا لمسار طويل من التفاعل بين الإنسان وأدواته، لكنه امتداد أكثر تعقيدا، لأنه لا يكتفي بالتنفيذ، بل يشارك ظاهريا في التفكير، والتحليل وحتى في إنتاج النصوص والصور والموسيقى.

وفي باب "ملفات وقضايا" يكتب الكاتب الفلسطيني حسن العاصي مقالا بعنوان "غياب المثقف العربي"، ويستعرض خلاله الدور التاريخي للمثقف العربي في مشاريع النهضة والتحرر، مستشهدا بنماذج بارزة مثل طه حسين، الكواكبي، جمال الدين الأفغاني، نجيب محفوظ، وإدوارد سعيد، وغيرهم من الذين أسهموا في تشكيل الوعي الجمعي ومواجهة الاستبداد والاستعمار وصياغة خطاب نقدي إصلاحي.

وفي باب "دراسات نقدية" يكتب أحمد عبد الجواد عن المجموعة القصصية "هوامش على دفتر الذاكرة"، للكاتب أدهم سراي الدين، ويرى "عبد الجواد" أن منذ الصفحات الأولى يدرك القارئ أنه أمام كتابة لا تتوسل السرد التقليدي، فالذاكرة في هذا الكتاب ليست مستودعا للماضي ولا آلية استرجاع، بل كيان فاعل، متحرك يعيد إنتاج ذاته في كل لحظة وعي، لذلك لا تأتي الذاكرة مرتبة، ولا خاضعة لمنطق زمني واضح.

ويضم عدد المجلة التابعة للإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، برئاسة د. إسلام زكي، عدة أبواب أخرى، منها باب" أخبار وأحداث" ويكتب فيه المحرر الثقافي عن رواية" نساء إسكندرية: حكايات الليل والنهار" للروائي حسين عبد البصير، الذي يأخذ القارئ في رحلة إنسانية عميقة داخل مدينة الإسكندرية، من خلال عيون نسائها وحكاياتهن المتعددة، حيث تسلط الرواية الضوء على أصوات نسائية ظلت طويلا على هامش السرد، لتجعل منها قلب الحكاية وروحها.

وباب "كتب ومجلات" يكتب عاطف عبد المجيد عن كتاب "العفريتة" لمحمد سلماوي الذي جمع فيه عددا من المقالات التي كتبها ونشرها على مدار سنوات، وكتب خلاله أيضا عن مصر بلد السياحة وكيف يراها السائحون الأجانب.

وفي باب "حوارات ومواجهات" يجري حسين عبد الرحيم حوارا مع المخرج والمصور السينمائي محمد حمدي، حول مسيرته الفنية وعلاقته بفن التصوير، واقتحامه مجال الإخراج، وأولى تجاربه السينمائية.

وفي باب "أطفالنا" يكتب عبده الزراع عن الشاعر والكاتب أحمد سويلم الذي يعد من أهم شعراء الفصحى في جيله، وأغزرهم إنتاجا وتنوعا، وبدأت مسيرته الشعرية أواخرَ ستينيات القرن الماضي.

ويشير "الزراع" إلى أن سويلم أصدر أكثر من عشرين ديوانا، وأعطى اهتماما خاصا بكتب التراث والتنقيب فيها، وتنقل بين الشعر وأدب الطفل وجاءت كتابته للأطفال متميزة على نحو يرقى بها إلى مصاف الريادة.

أما في باب "خواطر وآراء" نقرأ لأمل زيادة مقالها الثابت "كوكب تاني" الذي تكتب فيه خواطرها حول قضايا الساعة، وتناقش قضايا يومية، وتتساءل ماذا لو كنا في كوكب تاني؟!

