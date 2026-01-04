أجندة قصور الثقافة الأسبوع الجاري، ختام ملتقى أهل مصر بالأقصر وأنشطة مكثفة بحلايب وشلاتين

18 حجم الخط

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الأحد، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية هذا الأسبوع، وحتى السبت 10 يناير الجاري.

وتشمل الأنشطة ملتقيات ثقافية، حفلات فنية، وورشا إبداعية مكثفة للأطفال والشباب، إلى جانب القوافل الثقافية واللقاءات الأدبية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى ترسيخ الوعي المجتمعي، ودعم الإبداع، وتحقيق العدالة الثقافية بمختلف المحافظات.

ختام ملتقى ثقافة المرأة والفتاة ضمن مشروع "أهل مصر"

ويشهد قصر ثقافة حاجر العديسات، بمحافظة الأقصر، في السادسة مساء اليوم الأحد، حفل ختام فعاليات الملتقى الثقافي الثالث والعشرين لثقافة وفنون المرأة والفتاة، ضمن مشروع "أهل مصر".

ويتضمن الحفل افتتاح معرض فني نتاج الورش الفنية والحرفية التي أقيمت على مدار الأسبوع، إلى جانب مجموعة من العروض الفنية والمسرحية بمشاركة 110 فتاة من فتيات المحافظات الحدودية الستة: الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "الشلاتين وحلايب وأبو رماد"، مطروح، وأسوان، إلى جانب مشاركات من محافظة القاهرة والمحافظة المضيفة.

حفلات وورش فنية احتفالا بالعام الجديد

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الأسبوع أنشطتها احتفالا بالعام الميلادي الجديد، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الورش الإبداعية للأطفال، إلى جانب العروض الفنية المجانية، وذلك بعدد من المحافظات تشمل: دمياط، الوادي الجديد، بني سويف، الغربية، القليوبية، المنيا، والبحر الأحمر.

كما تشهد محافظة القاهرة عددا من الأنشطة التي يقدمها قصر ثقافة شهداء 25 يناير، وتنطلق اليوم الأحد باحتفالية بمدرسة زين العابدين، وتتواصل بعد غد الثلاثاء مع يوم ثقافي فني بحضانة الفتيات المسلمات، بالإضافة إلى احتفالية يوم الخميس 8 يناير، تشهدها مدرسة داود باشا.

أنشطة متنوعة لترسيخ الهوية

كما تنظم الهيئة خلال الأسبوع الجاري عددا من الفعاليات الثقافية والفنية الموجهة للأطفال بالمجان، ضمن أنشطة أتوبيس الفن الجميل، بهدف تنمية الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.

ويشمل برنامج يوم غد الاثنين زيارة إلى متحف الفن الإسلامي، بينما يتضمن يوم الخميس زيارة إلى المتحف المصري بالتحرير.

قافلة ثقافية لدعم المواهب ونشر الوعي ببرج العرب

وتستضيف قرية 20 بنجر السكر بمدينة برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، قافلة ثقافية وفنية للمواهب عبر المسرح المتنقل، بدءا من الأربعاء 7 يناير، ضمن أنشطة وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي ودعم الطاقات الإبداعية بالإقاليم.

وتستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام، وتشمل ورشا فنية وحرفية، إلى جانب فقرات رسم على الوجه، وعروض فنية وأنشطة متنوعة للموهوبين.

فعاليات مكثفة للشباب بالشلاتين وحلايب وأبو رماد

وتشهد محافظة البحر الأحمر فعاليات مكثفة بدءا من الخميس 8 يناير، ضمن برامج هيئة قصور الثقافة لشباب المحافظات الحدودية، وتشمل ورشا فنية وحرفية، إلى جانب لقاءات تثقيفية وتوعوية، وتستمر لمدة ستة أيام بكل من حلايب، الشلاتين، وأبو رماد.

كما تحفل الأجندة بمجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية بمشاركة نخبة من النقاد والمتخصصين، إلى جانب الأنشطة المنفذة احتفالا باليوم العالمي للغة برايل، والمتحف المصري الكبير، ضمن الجهود الرامية إلى إبراز قيمة المتاحف المصرية وتفعيل دورها الثقافي والمجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.