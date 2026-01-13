إصابة شاب إثر حادث انقلاب دراجة نارية في الأقصر

18 حجم الخط

أصيب شاب في حادث انقلاب دراجة نارية أمام قاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك وسط مدينة الأقصر.

حادث دراجة نارية

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة لقسم شرطة الأقصر بحادث انقلاب موتوسيكل واصطدامه بالرصيف وإصابة قائده، وتم نقله إلى مستشفى الكرنك بالاقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر في حالة حرجة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر إلى موقع الحادث للوقوف على أسباب وقوعه فيما يقوم رجال الإدارة العامة لمرور الأقصر بتسهيل الحالة المرورية ورفع آثار الحادث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

حادث طريق طيبة في الأقصر

وكان طريق طيبة شمال محافظة الأقصر شهد حادث اصطدام ميكروباص بسيارة بيجو، اليوم الثلاثاء، على إثره أصيب أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الكرنك بالاقصر لتلقي العلاج اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.