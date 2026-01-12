الإثنين 12 يناير 2026
نائب محافظ الأقصر يبحث 32 شكوى خلال لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح، الذي يعقد يوم الاثنين بصورة أسبوعية منتظمة بمقر قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، وذلك للاستماع والتعرف على مطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين عن قرب، وذلك بحضور حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية أو ممثليهم.

واستمع نائب محافظ الاقصر، خلال اللقاء إلى كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين وعددهم 32 طلبا وشكوى بخصوص طلبات تقنين وزراعة ورعاية صحية وتموين ومياه شرب  وتربية وتعليم وطلبات إسكان وتوفير فرص عمل إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.

وأكد نائب محافظ الأقصر، على ضرورة سرعة دراسة وبحث شكاوى المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتعارض مع القوانين ووفق الامكانيات المتاحة، وتكليف إدارة خدمة المواطنين بالمتابعة الجدية والمستمرة لكافة الطلبات والشكاوي مع كافة الجهات المعنية للرد السريع والعاجل على مقدمي الطلبات بما تم في مطالبهم والشكاوى الخاصة بهم، وفقا لتعليمات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.

يذكر أنه نظرًا لوجود أعمال تطوير وصيانة بالقاعة رقم (3) بديوان عام المحافظة – والتي يُقام بها اللقاء يوم الاثنين من كل أسبوع – فقد تقرر نقل اللقاء مؤقتًا، لقاعة المؤتمرات الدولية، حيث يُعقد لقاء "اليوم المفتوح" بقاعة فرعية رقم (2) بقاعة المؤتمرات الدولية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة بالقاعة الرئيسية، مع التأكيد على حرص  المحافظ على ضرورة عقد اليوم المفتوح "يوم المواطن" في موعده أسبوعيًا للنظر في شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها.

 

 

 

 

