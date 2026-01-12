الإثنين 12 يناير 2026
تفاصيل زيارة السفير الكندي إلى الأقصر

أثناء الزيارة
شهدت محافظة الأقصر زيارة أولريك شانون سفير دولة كندا بالقاهرة والوفد المرافق له، وكان في استقباله المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

 

سفير دولة كندا بالقاهرة

أكد محافظ الأقصر على عمق العلاقات الطيبة التي تربط بين مصر وكندا، واستعرض المحافظ خلال اللقاء المقومات السياحية والأثرية المتميزة التي تنفرد بها محافظة الأقصر، وما شهدته من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمناطق الأثرية والسياحية والكورنيش، بما يليق بمكانة الأقصر العالمية.

وناقش الجانبان سبل زيادة أعداد السائحين الكنديين الوافدين إلى الأقصر، خاصة مع الموسم السياحي الشتوي، بالإضافة إلى بحث إمكانية تبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على التراث.

من جانبه، أعرب السفير الكندي عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر، مبديًا انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة والمعالم الأثرية التي شاهدها، مشيدًا بحالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المحافظة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

