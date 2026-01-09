الجمعة 09 يناير 2026
محافظات

ضبط منشأة تمارس الغش بتقليد علامة تجارية تتمتع بالحماية القانونية في الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبتشديد الرقابة على ضبط تقليد العلامات التجارية التي تتمتع بالحماية القانونية.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة وباكينام مصطفى مفتشة الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين.

وأسفرت عن تحرير محضر غش تجاري لإحدى المنشآت بتقليد علامة تجارية تتمتع بالحماية القانونية لأحد مصانع البسكويت وأيضا عدم صحة تدوين البيانات لمكان التصنيع وإدارتها بدون ترخيص  وحيازة سلع مجهولة المصدر.

وتم ضبط والتحفظ على  ٢٠٠٠ كرتونة فارغة من عبوات البسكويت  مدون عليها المنتج المقلد، و٢٥٠ كجم رول ورق سلوفان مدون عليه العلامة المقلدة، و٣٠٠٠ علبة مدون عليها المنتج المقلد، و٤٠٠ كرتونة بداخلها عدد ٦ علب منتج نهائى من البسكويت  مدون عليها العلامه المقلدة، و٨٠ شيكارة ×٥٠ كجم سكر المبلور باجمالى  ٤٠٠٠ كجم مجهول المصدر  ، و٢٠ شيكاره × ٢٥ كجم بيكربونات الأمونيوم  باجمالى ٥٠٠ كجم مجهولة المصدر.

كما تم التحفظ ١٠ شيكارة × ٢٥ كجم  بيكربونات الصوديوم باجمالى ٢٥٠ كجم مجهولة المصدر، و ٤٠ كرتونة × ٢٥ كجم زبدة باجمالى  ١٠٠٠ كجم  مجهولة المصدر و150 شيكارة ×50 كجم دقيق سوبر فلاور باجمالى ٧٥٠٠ مجهول المصدر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

الجريدة الرسمية