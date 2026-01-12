الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يعلن استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع نوات الأمطار ونشاط الرياح

الاسكندريه
الاسكندريه
18 حجم الخط

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء والمديريات وشركات المرافق للتعامل مع أي تداعيات ناتجة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح.

استقرار نسبي في سعر الجنيه السوداني أمام الدولار ببنك السودان المركزي مساء اليوم

أحمد سعد ينفي زيارته لشيرين عبد الوهاب ويؤكد تواجده خارج مصر

وهذا في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على سلامة الأرواح والممتلكات

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والميدانية متواجدة بشكل منتظم في الميادين والشوارع لمتابعة حالة استقرار الطرق، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء وشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب حالة الطقس أولًا بأول، للتدخل السريع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بمرونة تامة.

ووجه الفريق أحمد خالد رؤساء الأحياء وشركات المرافق بمواصلة التواجد الميداني لمتابعة كفاءة الشنايش ومصبات التصريف، مع استمرار أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة لضمان سلامة الجميع، مكلفًا إدارة المرور بتنظيم حركة السير وتكثيف التواجد بالمحاور الحيوية لضمان عدم حدوث أي تكدسات ناتجة عن هطول الأمطار أو نشاط الرياح.

وشدد الفريق أحمد خالد على أن المحافظة تعمل بكافة إمكانياتها لضمان راحة المواطنين وعبور نوات الأمطار بشكل اعتيادي، مشيرًا إلى أن جميع قنوات التواصل مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها فورًا. 

الفريق أحمد خالد الاسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

