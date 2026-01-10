محافظ الإسكندرية يتفقد سوق الحضرة للخضار والفاكهة وشارع الجواهر بحي وسط

18 حجم الخط

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم السبت، جولة ميدانية بوكالة الحضرة وشارع الجواهرالتابعة لحي وسط؛ وذلك في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والتأكد من انضباط الشارع السكندري والأسواق ومتابعة أسعار الخضار والفاكهة وجودتها وتوفرها بأسعار عادلة للمواطنين، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والمُخالفات.

وخلال جولته التفقدية بوكالة الخضار والفاكهة بالحضرة، حرص محافظ الإسكندرية على الاستفسار عن أسعار الخضار والفاكهة داخل السوق ومقارنتها بالأسعار خارج الوكالة.

حيث وجه مسئولي جهاز حماية المستهلك بتقييم أسعار الخضار والفاكهة داخل وخارج الوكالة ومدى جودتها، بالإضافة إلى تفقد مدى توفر عناصر السلامة والأمن داخل الوكالة.

هذا وقد وجه المحافظ؛ رئيس حي وسط بازالة كافة الأكشاك المخالفة وإشغالات الباعة الجائلين خارج السوق وفي شارع الجواهر، بالإضافة إلى التحفظ على ٢ تلوسيكل مخالف وغير مرخص داخل السوق، موجهًا برفع المخلفات أول بأول وزيادة عدد مرات رفع المخلفات.

وقد استمع الفريق أحمد خالد إلى مطالب المواطنين من قاطني منطقة الحضرة؛ والتي تلخصت في ترميم الأسفلت المتهالك بمحيط الترام بمنطقة الحضرة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بشارع أحمد فاروق مع شارع البرنس ابراهيم.

جاء ذلك بحضور؛ سكرتير عام المحافظة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير مديرية التموين ورئيس حي وسط، ورئيس حي شرق، ومدير ادارة الرقابة والرصد البيئي، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية.

