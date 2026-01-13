بالتزامن مع بدء موسم التصدير، محافظ الوادي الجديد يتابع العمل بمجمع التمور

18 حجم الخط

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المجمع تزامنًا مع انطلاق موسم تصدير التمور، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، ومحمد ضاحي مدير المجمع.

حيث تابع بدء تجهيز أولى الشُحنات المُعَدة للتصدير لدولة إيطاليا، مؤكدًا على أهمية استثمار موسم التصدير وزيادة الطلب على المنتج قبل شهر رمضان المبارك بالشكل الأمثل، من خلال تعزيز جودة المنتج المحلي، وتطبيق معايير السلامة الغذائية، وفتح آفاق تسويقية جديدة للتمور في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما وجّه بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل وحدة تعقييم التمور بالمجمع والتي تعمل وفقًا لأحدث تقنيات التعقييم واشتراطات سلامة الغذاء والتصدير بطاقة ١٢٠ طن/ اليوم.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط مصنع تمور التكافل الاجتماعي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة سير العمل بالمصنع في تجهيز طلبات التصنيع للغير من الشركات والمنتجين والتي يخصص عائدها لصالح دعم مشروعات المؤسسة.

الخدمة السنوية لنخيل البلح

يذكر أن مزارعو محافظة الوادي الجديد بدأو في تنفيذ أعمال الخدمة السنوية لنخيل البلح بكافة مزارع المحافظة، وذلك عقب الانتهاء من موسم جمع المحصول وعمليات التهذيب والتقليم، حيث تُعد هذه المرحلة من أهم الخطوات الأساسية للحفاظ على جودة النخيل وضمان زيادة الإنتاج خلال الموسم المقبل.

وأكد المزارعون أن أعمال الخدمة السنوية يتم تنفيذها مباشرة بعد انتهاء موسم الجمع لما لها من دور كبير في تحسين حالة النخلة الصحية، وتعزيز قدرتها على الإثمار الجيد، إلى جانب الوقاية من الأمراض والآفات التي قد تؤثر على الإنتاج في العام التالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.