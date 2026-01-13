منتخب مصر لليد في مواجهة مغلقة أمام المغرب استعدادا لأمم أفريقيا

18 حجم الخط

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مواجهة ودية أمام منتخب المغرب يوم الخميس المقبل، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري برواندا.

ويحصل المنتخب الوطني لكرة اليد على راحة اليوم من التدريبات،على أن يستأنف تدريباته غدا الأربعاء.

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري برواندا.

ومؤخرا، خاض المنتخب الوطني معسكرا في إسبانيا تخلله المشاركة في بطولة دولية بمشاركة 6 منتخبات، هي مصر وتونس وإسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا وإيران.

واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب الدورة الودية، بعد خوض 3 مباريات، تعادل في الأولى أمام البرتغال وفاز في الثانية أمام إيران، ثم فوز جديد في المواجهة الثالثة أمام سلوفاكيا.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

كريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

