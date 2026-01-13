الثلاثاء 13 يناير 2026
وفد القابضة لمياه الشرب يتابع مشروعات حياة كريمة بدمياط

 استقبل المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وفد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة، يرافقه العميد مهندس محمد جلال، مستشار رئيس الشركة القابضة للتخطيط والمشروعات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بمحافظة دمياط، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توجيهات وزير الإسكان ورئيس القابضة

وتأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق أهداف «حياة كريمة».

اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز

واستهلت الزيارة بعقد اجتماع بديوان عام شركة مياه دمياط، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» – المرحلة الأولى، ومتابعة نسب ومعدلات الإنجاز، والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، تمهيدًا لدخول عدد من المشروعات الخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة.


تشديد على الالتزام بالجودة والجدول الزمني

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور صلاح بيومي أهمية الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المعتمدة، وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية القياسية، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية في الارتقاء بمستوى المعيشة داخل القرى المستهدفة.


جولة ميدانية بمحطة كفر ميت أبوغالب

كما شملت الزيارة جولة تفقدية بمحطة مياه كفر ميت أبوغالب، وعدد من مواقع المشروعات الجارية، لمتابعة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع، والوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال، بما يضمن الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب بمحافظة دمياط

