محافظ الدقهلية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة توصيل مرافق "هابي لاند" ورفع كفاءة محطة صرف صحي

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق لعمارات مشروع «هابي لاند»، وذلك ضمن مكونات المبادرة الرئاسية «تحيا مصر المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وناقش المحافظ الموقف التفصيلي لأعمال توصيل المرافق الأساسية للمشروع، وآليات الإسراع بمعدلات التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى معايير الجودة الفنية، بما يتناسب مع حجم وأهمية المشروع.

مشروع تأهيل بيارة ومحطة رفع صرف صحي «عزبة عقل»

واستعرض محافظ الدقهلية خلال الاجتماع ناقش على وجه الخصوص مشروع تأهيل بيارة ومحطة رفع صرف صحي «عزبة عقل بالمنصورة »، وخط الانحدار اللازم لربط التصرفات الواردة من أبراج «هابي لاند» الجديدة، وذلك في إطار مشروع «تحيا مصر المنصورة» التابع لوزارة النقل.

دراسة فنية لربط تصرفات الصرف الصحي من الأبراج الجديدة

وخلال الاجتماع استعرض دراسة فنية لربط تصرفات الصرف الصحي من الأبراج الجديدة بمحطة الرفع القائمة، كما تم مناقشة التقرير المقدم من استشاري مركز الدراسات والتصميمات، والذي تضمن:

· دراسة مبدئية للوضع الراهن للمنشآت (إنشائيًا، معماريًا، ميكانيكيًا، كهربائيًا).

· تقييم الحالة الفنية للمحطة وتحديد المشكلات القائمة.

· وضع الحلول والمقترحات اللازمة لإعادة التأهيل لرفع الكفاءة.

· ضمان مطابقة المحطة للمواصفات والطاقة التصميمية المطلوبة.

· تحديد التكلفة التقديرية للإجراءات المطلوبة لتشغيل المحطة بكفاءة، بما يسمح باستيعاب التصرفات الجديدة من مشروع «هابي لاند».

بحث سبل تمويل أعمال رفع كفاءة وتأهيل محطة الرفع

وأضاف المحافظ أنه باللتنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان؛ لبحث سبل تمويل أعمال رفع كفاءة وتأهيل محطة الرفع.

“تحيا مصر المنصورة” يحظى باهتمام ودعم خاص من الدولة

وشدد اللواء طارق مرزوق على أن مشروع «تحيا مصر المنصورة» يحظى باهتمام ودعم خاص من الدولة، لما له من دور محوري في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية، وتحسين الصورة الحضارية لمدينة المنصورة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة.

الاهتمام بتوصيل المرافق ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي

وأوضح المحافظ أن الاهتمام بتوصيل المرافق ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي يأتي في إطار استكمال منظومة المشروعات متعددة الأغراض (سكنية، خدمية، استثمارية) التي يضمها المشروع، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي.

واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية لكافة مراحل التنفيذ، والتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات الشريكة؛ لضمان الانتهاء من المشروع وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة لأهالي محافظة الدقهلية

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور حاتم فاضل استشاري مركز الدراسات والاستشارية والمهندس علاء الدين قطب استشاري مشروع تحيا مصر المنصورة

