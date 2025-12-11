"معلومات الوزراء" يحتفي باختيار الجهاز المركزي للمحاسبات عضوا بالمجلس التنفيذي لـ"الأرابوساي"

18 حجم الخط

احتفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باختيار الجهاز المركزي للمحاسبات عضوًا في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، وذلك خلال أعمال الدورة الـ15 للجمعية العامة للمنظمة.

وجاء اختيار الجهاز بعد تصويت أعضاء الجمعية، حيث حصل على 17 صوتًا من إجمالي 19 صوتًا يحق لها التصويت، ليشارك في عضوية المجلس التنفيذي خلال الدورة الراهنة الممتدة من 2025 وحتى 2028.

ويؤكد هذا الفوز الدور المتنامي للجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز منظومات الرقابة المالية بالمنطقة، إلى جانب جهوده في تطوير أساليب المراجعة والتدقيق بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.

كما يعكس هذا الاختيار استمرار التعاون بين الأجهزة الرقابية العربية، ودعم تبادل الخبرات والممارسات المهنية، بما يسهم في رفع كفاءة أداء الأجهزة العليا للرقابة في الدول الأعضاء.

