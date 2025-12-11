الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"معلومات الوزراء" يحتفي باختيار الجهاز المركزي للمحاسبات عضوا بالمجلس التنفيذي لـ"الأرابوساي"

المجلس التنفيذي لـالأرابوساي،
المجلس التنفيذي لـ"الأرابوساي"، فيتو
18 حجم الخط
ads

احتفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باختيار الجهاز المركزي للمحاسبات عضوًا في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، وذلك خلال أعمال الدورة الـ15 للجمعية العامة للمنظمة.

وجاء اختيار الجهاز بعد تصويت أعضاء الجمعية، حيث حصل على 17 صوتًا من إجمالي 19 صوتًا يحق لها التصويت، ليشارك في عضوية المجلس التنفيذي خلال الدورة الراهنة الممتدة من 2025 وحتى 2028.

ويؤكد هذا الفوز الدور المتنامي للجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز منظومات الرقابة المالية بالمنطقة، إلى جانب جهوده في تطوير أساليب المراجعة والتدقيق بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.

كما يعكس هذا الاختيار استمرار التعاون بين الأجهزة الرقابية العربية، ودعم تبادل الخبرات والممارسات المهنية، بما يسهم في رفع كفاءة أداء الأجهزة العليا للرقابة في الدول الأعضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة المالية المركزي للمحاسبات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجلس الوزراء

مواد متعلقة

مدبولي: استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ركيزة أساسية في بناء دولة حديثة شفافة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، نابولي يتأخر أمام بنفيكا بهدف في الشوط الأول

90.6% صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

مرحلة المواجهة، أحمد سعد يشعل مسرح برنامج "ذا فويس" (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة وانخفاض الفراولة واليوسفي في سوق العبور

طرح أول 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

أبرزها سقوط الريال، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا

بعد 6 جولات، فريق واحد فقط يحقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.90 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads