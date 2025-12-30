نقابة المحامين تقرر تطبيق نظام الدمغة الجديدة بدءا من يناير

18 حجم الخط

أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، عن إبرام بروتوكول الرعاية الصحية لتطبيق النظام الصحي على النقابات الفرعية الواقعة ضمن نطاق التطبيق، مع نشر أسماء المستشفيات والمعامل والعيادات المشاركة في تقديم الخدمة عبر الموقع الرسمي للنقابة.

علاج الأسنان



كما قرر المجلس خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع النقباء الفرعيين، إعادة علاج الأسنان إلى منظومة العلاج التي تقدمها النقابة العامة للمحامين، وذلك عقب التنسيق مع المستشفيات التي سيتم التعاقد معها ضمن مشروع علاج الأسنان.

دمغة المحاماة

كما قرروا على بدء تطبيق الدمغة الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية في هذا الشأن.

ويذكر أن هذا الاجتماع يأتي قبل أيام من إجراء انتخابات النقابات الفرعية في المحافظات التي قُسمت على مرحلتين الأولى ستجرى يوم ١٧ يناير المقبل وتضم ١٩ فرعية، والثانية ستجرى يوم ٣١ يناير وتضم باقي الفرعيات.

انتخابات فرعيات المحامين

وأسفر الاجتماع أيضًا، عن عدد من القرارات والتوصيات المهمة، في مقدمتها وضع ضوابط واضحة تكفل إجراء الانتخابات في سهولة ويسر، مع الحفاظ على جوهر العملية الانتخابية وتحقيق أهدافها النقابية، على أن يتم الإعلان عن هذه الضوابط تفصيليًا خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما قرر الاجتماع عرض ميزانيات النقابات على الجمعيات العمومية قبل موعد الانتخابات، بما يتيح للمحامين الاطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها أثناء العملية الانتخابية.

