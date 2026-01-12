الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، نظر جلسة محاكمة 207 متهمين بخلية داعش العمرانية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

تنظر، غدا الثلاثاء، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة محاكمة 207 متهمين، في القضية رقم 13272 لسنة 2024، جنايات العمرانية، في القضية المعروفة بـ"داعش العمرانية".

محاكمة المتهمين بقضية خلية داعش العمرانية

وبحسب أمر الإحالة فإنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بأن تولوا قيادة بجماعة تتبع تنظيم داعش، وقام بتدريب عناصر بصورة مباشرة وغير مباشرة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة، قام وآخرين بقتل "ح.ف"، عمدا مع سبق الإصرار، حاز وآخرين أسلحة نارية مششخنة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتي الخامس والتسعين بعد المائة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتي الثاني بعد المائة تهم تمويل الإرهاب، المتهمين من السادس والتسعين بعد المائة وحتى الأخير شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل، ووجه لآخرين تهم حيازة أسلحة وذخيرة، وحيازة مواد في حكم المفرقعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدائرة الثانية ارهاب داعش العمرانية محاكمة المتهمين بقضية خلية داعش العمرانية قضية خلية داعش العمرانية النيابة العامة

مواد متعلقة

العمليات الأمريكية في سوريا تستغل فزاعة داعش المتجددة.. مخيمات الاحتجاز بؤر حاضنة للأفكار الإرهابية.. ومخاوف من تسخير أمريكي إسرائيلي للتنظيم لاستباحة السيادة السورية الهشة
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، النصر يتقدم على الهلال بهدف رونالدو في الشوط الأول (فيديو وصور)

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

شخصية طبية بارزة في علاج أمراض الكبد، من هو محمد الوحش وكيل مجلس النواب؟

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

رسميا، ألفارو أربيلو مديرا فنيا جديدا لريال مدريد

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم بالأوقاف يوضح حكم الاستهانة بالصلاة وتأخيرها عن وقتها (فيديو)

صفة صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج

ما حكم الصلاة بالحذاء وتوزيع التركة في حياة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية