لمرافعة النيابة، محاكمة 89 متهمًا في خلية "داعش مدينة نصر" اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في محكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 89 متهمًا في القضية رقم 535 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا بخلية "داعش مدينة نصر".

وكانت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، قد قرر في الجلسة السابقة تأجيل محاكمة المتهمين، بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية "داعش مدينة نصر"، لجلسة اليوم 11 يناير لمرافعة النيابة.

محاكمة خلية داعش مدينة نصر

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2017 وحتى 1 ديسمبر 2020 انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.



كما نسب أمر الإحالة إلى المتهم رقم 53 قيامه بإعداد عناصر وتدريبهم على استخدام الأسلحة وتعليمهم أساليب القتال لخدمة أغراض التنظيم.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

