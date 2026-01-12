الإثنين 12 يناير 2026
أخبار مصر

المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تهنئ رئيس مجلس النواب

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، فيتو
قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة إلى المستشار هشام بدوي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنية له دوام التوفيق والسداد، وأن تسهم قيادته للمجلس في تعزيز دور ومكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقة.

وأكدت المشرف العام تقديرها لما يمثله مجلس النواب من ركيزة أساسية في دعم مسارات التشريع الداعمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدةً في هذا السياق بانتخاب النائبات الجدد من ذوي الإعاقة، واللاتي يجسدن تمثيلًا حقيقيًا وفاعلًا لهذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.

وأعربت عن تطلعها إلى العمل المشترك مع أعضاء المجلس، وبخاصة النائبات من ذوي الإعاقة، لدفع ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قدمًا، والمساهمة في إعداد وتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز من تمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع، بما يضمن تحقيق مبادئ العدالة والمساواة الاجتماعية، وترسيخ نهج الدولة في دعم قضايا الإعاقة كأحد أولوياتها الوطنية.

 

الجريدة الرسمية