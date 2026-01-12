الإثنين 12 يناير 2026
"أكرم" يكلف لجنة من المحافظة لمراجعة الملفات بكافة الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يتابع ملفي التقنين وتفعيل صندوق الشكاوى بالمراكز التكنولوجية

جانب من الاجتماع،
عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي بملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية والأراضي المستردة بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية الجديدة. 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ومدير لجنة التخطيط العمراني بالمحافظة ومدير مديرية الإسكان بالمحافظة، مدير مديرية الزراعة ومدير عام الإصلاح الزراعي ومدير المكتب الفني ومدير المركز التكنولوجي بالمحافظة ومسئول الاسترداد بالمحافظة ومدير المنظومة الألكترونية لأصول أملاك الدولة بالمحافظة ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ومعهم مسئولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والشئون القانونية والمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.  

استعراض آخر المستجدات بملف التقنين 

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر بيان ملفات التقنين بالمحافظة والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بالمحافظة.

وأكد أكرم على ضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال المخالفات والتعديات بالبناء المخالف للقانون مع التأكيد على التصدي الحاسم للبناء على الأراضي الزراعية وعدم المساس بأي رقعة زراعية، وذلك لما تمثله أمن قومي لا يمكن المساس به سواء المخالفات الواردة من المساحة العسكرية أو المتابعة الميدانية مشددًا على أهمية دور مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة لرصد أي أعمال أو تعديات من شأنها تبوير الأراضي الزراعية. 

عرض تقرير لجنة الأراضي 

وخلال الاجتماع تم عرض تقرير لجنة الأراضي المستردة بالمحافظة عن المعاينة الميدانية لحالات الأراضي المستردة بالمحافظة خلال الفترة الماضية في أحياء المدينة الثلاثة. 

وأشار المحافظ إلى ضرورة دفع وتيرة العمل في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، بدءًا من استقبال طلبات المواطنين حتى إصدار العقود النهائية، مع تذليل العقبات الإدارية والقانونية التي تعوق الإنجاز، مطالبًا بإنهاء الملفات العالقة واتخاذ إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن سداد مستحقات الدولة، مؤكدًا أنه يتابع بشكل يومي العمل في هذا الملف من أجل استرداد حق الدولة والشعب، وكذلك إنهاء ملفات المواطنين الجادين.

 

متابعة جهود الوحدات المحلية 

كما تابع محافظ الإسماعيلية جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية في إزالة التعديات خلال يومي الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مشددًا على محاسبة أي مسئول يتسبب في تعطيل الملفات أو التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة، مع التأكيد على الحفاظ على الأراضي المستردة من التعديات المتكررة، مؤكدًا كذلك على ضرورة ضبط منظومة العمل بما يحقق نتائج أكثر إيجابية وملموسة على أرض الواقع ليشعر بها المواطن. 

 

تفعيل صندوق للشكاوي بالمراكز التكنولوجية 

ووجه "أكرم" بتفعيل صندوق الشكاوي بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لحصر مشاكل المواطنين والعمل على حلها. 

كما كلف "أكرم" لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان ومدير لجنة التخطيط العمراني بالمحافظة لمراجعة كافة الملفات بمختلف الإدارات الهندسية على مستوى المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية؛ لتقديم الدعم اللازم من الكوادر البشرية لإنهاء ملفات المواطنين في أسرع وقت ممكن.
 

 

