أضرار تجاهل صيانة السيارات الكهربائية، تعرف عليها

ارتفعت أعداد تراخيص السيارات الكهربائية داخل السوق المحلية بالتزامن من ارتفاع أسعار مشتقات البترول، ورغبة المستهلكين في اقتناء سيارات رخيصة الثمن، لذا اتجه الكثير نحو الكهرباء باعتبارها صديقًة للبيئة واقتصادية على المدى الطويل.

ويحذر الكثير من المهندسين الميكانيكيين، من عدم صيانة السيارات الكهربائية، والاكتفاء بأنها سيارة اقتصاديّة لا تحتاج صيانة، حيث قد يقود التجاهل في الصيانة إلى أضرار فنية ومالية جسيمة، فضلًا عن تهديد سلامة السائقين.

ويشير مختصون إلى أن عدم صيانة البطارية، وهي القلب النابض للسيارة الكهربائية، يؤدي إلى تراجع كفاءتها بشكل ملحوظ، وانخفاض مدى القيادة، إضافة إلى احتمالية ارتفاع درجة حرارتها، ما قد يتسبب في أعطال خطيرة أو توقف المركبة المفاجئ.

كما أن إهمال فحص أنظمة الشحن والكابلات يمكن أن يزيد من خطر حدوث تماس كهربائي أو تلف في مكونات الشحن، مما يرفع تكاليف الإصلاح ويؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للمركبة. 

كما أن صيانة أنظمة التبريد يعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث أنها تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على كفاءة البطارية والمحرك الكهربائي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تجاهل تحديث البرمجيات الخاصة بالسيارة إلى فقدان السائق لفرص تحسينات هامة تتعلق بالأداء والسلامة، فضلًا عن احتمالية ظهور أعطال مفاجئة نتيجة لوجود خلل في الأنظمة الذكية.

