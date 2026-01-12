مسيرات روسية تقصف سفينتين ترفعان علمين أجنبيين قرب ميناء كورنومورسك الأوكراني

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وكالة “رويترز” بأن مسيرات روسية نفذت هجومًا استهدف سفينتين ترفعان علمين أجنبيين، وذلك قرب ميناء كورنومورسك الأوكراني المطل على البحر الأسود، في تصعيد جديد ضمن العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

استهداف روسي قرب أحد الموانئ الحيوية على البحر الأسود

وبحسب رويترز، وقع القصف في محيط ميناء كورنومورسك، الذي يُعد من الموانئ الحيوية لـ أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بحركة الشحن والتجارة البحرية، وسط توترات متزايدة في منطقة البحر الأسود.

وأثار الهجوم مخاوف متجددة بشأن أمن الملاحة البحرية، لا سيما للسفن التي ترفع أعلامًا أجنبية وتعمل في الممرات القريبة من السواحل الأوكرانية، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات بين موسكو وكييف.

تصعيد متواصل في الحرب الروسية الأوكرانية

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد متواصل تشهده الحرب الروسية الأوكرانية، مع تزايد الهجمات بالطائرات المسيرة واستهداف مواقع وبنى تحتية قريبة من الموانئ والمناطق الساحلية.

من جانبه طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في رسالة فيديو نُشرت على قناته في تلجرام، أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي المخزنة في المستودعات إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "الأولوية القصوى هي لصواريخ الدفاع الجوي.. نحن بحاجة إلى إمدادات من مستودعات في أوروبا.هناك صواريخ في المستودعات، ونحن نعلم ذلك، نعلم كل شيء عن هذا الموضوع".

