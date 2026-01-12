الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسيرات روسية تقصف سفينتين ترفعان علمين أجنبيين قرب ميناء كورنومورسك الأوكراني

روسيا تقصف سفينتين
روسيا تقصف سفينتين فى أوكرانيا، فيتو
18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وكالة “رويترز” بأن مسيرات روسية نفذت هجومًا استهدف سفينتين ترفعان علمين أجنبيين، وذلك قرب ميناء كورنومورسك الأوكراني المطل على البحر الأسود، في تصعيد جديد ضمن العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

استهداف روسي قرب أحد الموانئ الحيوية على البحر الأسود

وبحسب رويترز، وقع القصف في محيط ميناء كورنومورسك، الذي يُعد من الموانئ الحيوية لـ أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بحركة الشحن والتجارة البحرية، وسط توترات متزايدة في منطقة البحر الأسود.

وأثار الهجوم مخاوف متجددة بشأن أمن الملاحة البحرية، لا سيما للسفن التي ترفع أعلامًا أجنبية وتعمل في الممرات القريبة من السواحل الأوكرانية، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات بين موسكو وكييف.

تصعيد متواصل في الحرب الروسية الأوكرانية

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد متواصل تشهده الحرب الروسية الأوكرانية، مع تزايد الهجمات بالطائرات المسيرة واستهداف مواقع وبنى تحتية قريبة من الموانئ والمناطق الساحلية.

من جانبه طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في رسالة فيديو نُشرت على قناته في تلجرام، أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي المخزنة في المستودعات إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "الأولوية القصوى هي لصواريخ الدفاع الجوي.. نحن بحاجة إلى إمدادات من مستودعات في أوروبا.هناك صواريخ في المستودعات، ونحن نعلم ذلك، نعلم كل شيء عن هذا الموضوع".

زيلينسكي يطالب أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا

الدفاع البريطانية: لندن تخصص 200 مليون جنيه للتحضير لنشر قوات في أوكرانيا

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسيرات روسية ميناء كورنومورسك الأوكراني محيط ميناء كورنومورسك الموانئ الحيوية لأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانيا ميناء كورنومورسك كورنومورسك السواحل الأوكرانية

مواد متعلقة

زيلينسكي يطالب أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا

الدفاع البريطانية: لندن تخصص 200 مليون جنيه للتحضير لنشر قوات في أوكرانيا

"التلجراف": ترامب وزيلينسكي قد يبرمان اتفاقا لإعادة إعمار أوكرانيا بـ 800 مليار دولار

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي
ads

الأكثر قراءة

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

شخصية طبية بارزة في علاج أمراض الكبد، من هو محمد الوحش وكيل مجلس النواب؟

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

ريال مدريد يعلن رسميا إقالة تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة بالحذاء وتوزيع التركة في حياة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

متى بدأ أول احتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها؟

ما هو حكم الإسلام في حلق اللحية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية