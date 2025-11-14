انفجار ضخم وحريق هائل في ميناء نوفوروسيسك النفطي جراء هجوم أوكراني بمسيرات (فيديو)

18 حجم الخط

قال مسؤولون روس إن أوكرانيا شنت هجومًا بطائرة مسيرة، فجر اليوم الجمعة، ما ألحق أضرارًا بمستودع نفط في ميناء "نوفوروسيسك" على البحر الأسود.

STRIKE NEAR NOVOROSSIYSK



Footage shows a Ukrainian cruise missile hitting a suspected air-defense launcher near the port — dramatic imagery from the Black Sea coast. pic.twitter.com/9AyakGaUW0 — Inside the conflict (@Muhamma22474285) November 14, 2025

ونشرت منصات وناشطون مقاطع فيديو تظهر ما قالوا إنه لحظة استهداف المستودع المذكور، والذي نتج عنه انفجار ضخم وحريق هائل.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.