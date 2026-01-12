الإثنين 12 يناير 2026
عصام كامل

رسالة تحذير إلى الناتو، روسيا تستهدف مصنعا حربيا في لفوف بصاروخ أوريشنيك

أمين عام حلف الناتو،
أمين عام حلف الناتو، فيتو
أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، اليوم الاثنين، أن الضربة التي وجهها الجيش الروسي بصاروخ أوريشنيك على مصنع في لفوف يقوم بصيانة مقاتلات إف-16 وميج-29، كانت بمثابة رسالة إلى الحلف.

استهداف الجيش الروسي لمصنع حربي في لفوف بصاروخ أوريشنيك رسالة إلى الناتو


وأضاف أمين عام حلف الناتو، خلال  مؤتمر صحفي  عقده مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، "لقد شاهدنا جميعا استخدام صاروخ أوريشنيك في لفوف الأسبوع الماضي، إن روسيا تحاول ردعنا عن دعم أوكرانيا، لكن لا يمكن كبحنا عن القيام بذلك، لا يمكننا التراجع".


وكانت وزارة الدفاع الروسية  أصدرت بيانا فى وقت سابق من اليوم، بيانا حول نتائج القصف باستخدام صاروخ "أوريشنيك" في 9 يناير، مؤكدة تعطيل مصنع لفوف لإصلاح وصيانة الطائرات الحربية، جراء الغارة.

ضربة روسية على أوكرانية بصاروخ أورشنيك

وأوضح البيان، أن هذا المصنع كان يقوم بإصلاح وصيانة طائرات سلاح الجو الأوكراني، بما فيها طائرات "إف-16" و"ميغ-29" التي قدمتها دول غربية لنظام كييف.

كما كان المصنع ينتج طائرات مسيرة هجومية بعيدة ومتوسطة المدى تستخدم لضرب أهداف مدنية في عمق الأراضي الروسية.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضية، أن الجيش الروسي وجه الليلة السابقة ضربة مكثفة، بما في ذلك باستخدام صاروخ أوريشنيك، على منشآت أوكرانية حيوية، وذلك ردا على هجوم كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي في نهائة ديسمبر.

زيلينسكي يطالب أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا

الدفاع البريطانية: لندن تخصص 200 مليون جنيه للتحضير لنشر قوات في أوكرانيا

 

 

