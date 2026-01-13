أمطار رعدية وموجة صقيع تضرب بورسعيد وتحذير عاجل من المحافظة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

تشهد محافظة بورسعيد سقوطًا مستمرًّا ومتواصلًا للأمطار الغزيره على جميع أرجاء المحافظة، مع موجه صقيع وانخفاض ملحوظ جدًّا في درجات الحرارة.

سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد

وترصد فيتو بالفيديو والصور خلال هذا التقرير سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية ببورسعيد، وحالة الطقس والأجواء المناخية غير المستقرة التي تشهدها المحافظة.



وسقطت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أحياء بورسعيد، وصاحبها شعور ببرودة شديدة في بعض المناطق، خاصة المناطق الساحلية والمناطق المفتوحة، مع وجود فرص لسقوط أمطار رعدية أحيانًا وقد يصاحبها تساقط لحبات البَرَد.

سوء الأحوال الجوية يضرب بورسعيد

كما تشهد بورسعيد نشاطًا قويًّا للرياح، حيث تصل سرعتها إلى ما بين 40 و55 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

الأجهزة التنفيذية تناشد للمواطنين لتوخي الحذر

وناشدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد المواطنين بضرورة توخي الحذر، وعدم التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة أو الأشجار أو اللافتات الإعلانية أثناء نشاط الرياح، مع الالتزام بتعليمات السلامة خاصة على الطرق الساحلية والسريعة.

