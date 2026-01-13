الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمطار رعدية وموجة صقيع تضرب بورسعيد وتحذير عاجل من المحافظة (فيديو وصور)

سقوط أمطار غزيرة
سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد، فيتو
18 حجم الخط

تشهد محافظة بورسعيد سقوطًا مستمرًّا ومتواصلًا للأمطار الغزيره على جميع أرجاء المحافظة، مع موجه صقيع وانخفاض ملحوظ جدًّا في درجات الحرارة.

سقوط امطار غزيرة على بورسعيد، فيتو 
سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد، فيتو 

سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد 

وترصد فيتو بالفيديو والصور خلال هذا التقرير سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية ببورسعيد، وحالة الطقس والأجواء المناخية غير المستقرة التي تشهدها المحافظة.


وسقطت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أحياء بورسعيد، وصاحبها شعور ببرودة شديدة في بعض المناطق، خاصة المناطق الساحلية والمناطق المفتوحة، مع وجود فرص لسقوط أمطار رعدية أحيانًا وقد يصاحبها تساقط لحبات البَرَد.

سقوط امطار غزيرة على بورسعيد، فيتو
سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد، فيتو

سوء الأحوال الجوية يضرب بورسعيد 
كما تشهد بورسعيد نشاطًا قويًّا للرياح، حيث تصل سرعتها إلى ما بين 40 و55 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

سقوط امطار غزيرة على بورسعيد، فيتو
سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد، فيتو


الأجهزة التنفيذية تناشد للمواطنين لتوخي الحذر
وناشدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد المواطنين بضرورة توخي الحذر، وعدم التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة أو الأشجار أو اللافتات الإعلانية أثناء نشاط الرياح، مع الالتزام بتعليمات السلامة خاصة على الطرق الساحلية والسريعة.

سقوط امطار غزيرة على بورسعيد، فيتو
سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد، فيتو
سقوط امطار غزيرة على بورسعيد، فيتو
سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد، فيتو
سقوط امطار غزيرة على بورسعيد، فيتو
سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد، فيتو
سقوط امطار غزيرة على بورسعيد، فيتو
سقوط أمطار غزيرة على بورسعيد، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بورسعيد سقوط أمطار غزيرة سقوط أمطار رعدية محافظة بورسعيد

مواد متعلقة

أخبار مصر: خريطة سقوط الأمطار اليوم، أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، قائمة الفائزين بجوائز جولدن جلوب، ترامب يثير الجدل بصورة
ads

الأكثر قراءة

كأس الاتحاد الإنجليزي، ليفربول يتقدم 2-1 على بارنسلي في الشوط الأول

إيران تفرج بشكل سري عن ناقلة نفط ذات ملكية يونانية بعد احتجازها عامين

حالة الطقس.. 10 مناطق تحت سيطرة السحب الرعدية

تأخير مواعيد امتحانات جميع المراحل الدراسية في البحيرة اليوم بسبب حالة الطقس

تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، تحذير من الرياح المثيرة للأتربة اليوم

مفاجأة هتقلب الموازين، قائد السنغال السابق يكشف توقعاته لمباراة مصر وأسود التيرانجا

مصرع شخص في حريق شقة سكنية بدار السلام

أمطار رعدية وموجة صقيع تضرب بورسعيد وتحذير عاجل من المحافظة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الخضار في المنام وعلاقته باتخاذ مجموعة من القرارات الخاطئة

عالم بالأوقاف يوضح حكم الاستهانة بالصلاة وتأخيرها عن وقتها (فيديو)

صفة صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية