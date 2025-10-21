الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
بـ 5 طلقات نارية، اغتيال رئيس بلدية بيسافلوريس وسط المكسيك

المكسيك، فيتو
المكسيك، فيتو

 أعلنت السلطات المكسيكية، اغتيال رئيس بلدية بيسافلوريس بوسط البلاد، من قبل مسلحين أطلقوا النار عليه، فى أحدث اغتيال لزعيم سياسى فى البلاد.

جثته كانت مصابة بخمس طلقات نارية

وأفادت الشرطة المحلية، بحسب صحيفة لوفيجارو الفرنسية، بأن مسلحين أطلقوا النار على رئيس بلدية بيسافلوريس، ميجيل باهينا، في الشارع قبل أن يلوذوا بالفرار، مضيفةً أن جثته كانت مصابة بخمس طلقات نارية على الأقل.

وأعرب حزب الخضر العضو في الائتلاف الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس البلدية، في بيان عن استيائه الشديد إزاء هذا الاغتيال الجبان، وحث السلطات على القبض على الجناة.

 

اغتيال العديد من السياسيين المحليين

 وشهدت المكسيك، التي تعاني من عنف مرتبط بالمخدرات منذ ما يقرب من عقدين، اغتيال العديد من السياسيين المحليين في السنوات الأخيرة. وتضررت بيسافلوريس، في ولاية هيدالجو، بشدة من جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت معظم أنحاء المكسيك في وقت سابق من هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل 76 شخصًا على الأقل وفقد 27 آخرين.

