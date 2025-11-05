شاب مخمور احتضنها وحاول تقبيلها، لحظة التحرش برئيسة المكسيك وسط حراسها (فيديو)

تكبير الخط تصغير الخط إعادة الحجم الطبيعي لحظة التحرش برئيسة المكسيك، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يكشف لحظة تعرض رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، للتحرش عندما التحقت بمؤيدين لها كانوا ينتظرونها في المركز التاريخي لمدينة مكسيكو. لحظة التحرش برئيسة المكسيك تثير الجدل وأثناء تجمعهم حولها حاول أحد الشباب احتضانها وقام بتقبيلها، حيث قام حراس رئيسة المكسيك الشخصيين بإبعاده. وأثار مشهد التحرش برئيسة المكسيك جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم باردو وهي تتعرض للتحرش من قبل شاب، كشف البعض أنه مخمورًا، حيث اقترب منها بطريقة مفاجئة، أثناء تحيتها لعدد من المواطنين المكسيك في قلب العاصمة، ووضع هذا المشهد الصادم رئيسة المكسيك في موقف محرج.

وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على موقف رئيسة المكسيك قائلين: "لم تكن تتوقع كلوديا شينباوم أن تتحول لحظة لقائها مع مؤيديها إلى تجربة صادمة، والأمر البشع أن ذلك الموقف حدث أمام عدسات الكاميرات، وفي ساحة زوكالو الشهيرة في المكسيك، وبين هتافات الجماهير، حيث فاجأ الرجل الثمل، المخمور، رئيسة المكسيك بطريقة غير لائقة" في الوقت الذي تساءل فيه البعض: "أين أمن رئيسة المكسيك منذ البداية، وكيف تمكن شاب مخمور من اختراق الصفوف، ويقترب من رئيسة المكسيك من الخلف، ويعانقها، ويحاول تقبيلها، وهل دور الحرس أن يأتي بعد حدوث المشهد الصادم، حيث تدخل أفراد الأمن في النهاية وأبعدوه عن المكان". رئيسة المكسيك عالمة مكسيكية وسياسية بخلفية يهودية جدير بالذكر أن رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم من مواليد عام 1962، أي يبلغ عمرها 63 عامًا، وهي عالمة مكسيكية وسياسية، تم انتخابها رئيسة المكسيك وفازت كمرشحة لليسار الحاكم بانتخابات الرئاسة بفارق كبير عن منافستها اليمينية سوتشيتل جالفيز في الانتخابات العامة المكسيكية لعام 2024. لحظة التحرش برئيسة المكسيك، فيتو

وأصبحت كلوديا أول امرأة ترأس المكسيك، حيث شغلت سابقا منصب رئيس حكومة مكسيكو سيتي، أي منصب رئيس البلدية، وتم انتخابها عمدة مدينة مكسيكو في يوليو 2018 كجزء من ائتلاف معا سنصنع التاريخ. وهي أول امرأة وأول شخصية ذات خلفية ثقافية يهودية يتم انتخابه عمدة لمدينة مكسيكو سيتي. وشغلت كلوديا شينباوم منصب وزيرة البيئة في مكسيكو سيتي من عام 2000 حتى عام 2006 خلال فترة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كرئيس للبلدية، وكانت عمدة تلالبان من عام 2015 إلى عام 2017، وساهمت في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي حصلت على جائزة نوبل جائزة السلام عام 2007، في عام 2018 تم إدراجها كواحدة من 100 امرأة، حسبما ذكرت الـ "بي بي سي". رئيسة المكسيك تكشف حقيقة تنفيذ أمريكا مهمة عسكرية داخل بلادها بسبب رئيسة الوزراء السابقة، بيرو تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك

لحظة التحرش برئيسة المكسيك، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يكشف لحظة تعرض رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، للتحرش عندما التحقت بمؤيدين لها كانوا ينتظرونها في المركز التاريخي لمدينة مكسيكو.

لحظة التحرش برئيسة المكسيك تثير الجدل

وأثناء تجمعهم حولها حاول أحد الشباب احتضانها وقام بتقبيلها، حيث قام حراس رئيسة المكسيك الشخصيين بإبعاده.

وأثار مشهد التحرش برئيسة المكسيك جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم باردو وهي تتعرض للتحرش من قبل شاب، كشف البعض أنه مخمورًا، حيث اقترب منها بطريقة مفاجئة، أثناء تحيتها لعدد من المواطنين المكسيك في قلب العاصمة، ووضع هذا المشهد الصادم رئيسة المكسيك في موقف محرج.



وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على موقف رئيسة المكسيك قائلين: "لم تكن تتوقع كلوديا شينباوم أن تتحول لحظة لقائها مع مؤيديها إلى تجربة صادمة، والأمر البشع أن ذلك الموقف حدث أمام عدسات الكاميرات، وفي ساحة زوكالو الشهيرة في المكسيك، وبين هتافات الجماهير، حيث فاجأ الرجل الثمل، المخمور، رئيسة المكسيك بطريقة غير لائقة"

في الوقت الذي تساءل فيه البعض: "أين أمن رئيسة المكسيك منذ البداية، وكيف تمكن شاب مخمور من اختراق الصفوف، ويقترب من رئيسة المكسيك من الخلف، ويعانقها، ويحاول تقبيلها، وهل دور الحرس أن يأتي بعد حدوث المشهد الصادم، حيث تدخل أفراد الأمن في النهاية وأبعدوه عن المكان".

رئيسة المكسيك عالمة مكسيكية وسياسية بخلفية يهودية

جدير بالذكر أن رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم من مواليد عام 1962، أي يبلغ عمرها 63 عامًا، وهي عالمة مكسيكية وسياسية، تم انتخابها رئيسة المكسيك وفازت كمرشحة لليسار الحاكم بانتخابات الرئاسة بفارق كبير عن منافستها اليمينية سوتشيتل جالفيز في الانتخابات العامة المكسيكية لعام 2024.

لحظة التحرش برئيسة المكسيك، فيتو



وأصبحت كلوديا أول امرأة ترأس المكسيك، حيث شغلت سابقا منصب رئيس حكومة مكسيكو سيتي، أي منصب رئيس البلدية، وتم انتخابها عمدة مدينة مكسيكو في يوليو 2018 كجزء من ائتلاف معا سنصنع التاريخ. وهي أول امرأة وأول شخصية ذات خلفية ثقافية يهودية يتم انتخابه عمدة لمدينة مكسيكو سيتي.

وشغلت كلوديا شينباوم منصب وزيرة البيئة في مكسيكو سيتي من عام 2000 حتى عام 2006 خلال فترة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كرئيس للبلدية، وكانت عمدة تلالبان من عام 2015 إلى عام 2017، وساهمت في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي حصلت على جائزة نوبل جائزة السلام عام 2007، في عام 2018 تم إدراجها كواحدة من 100 امرأة، حسبما ذكرت الـ "بي بي سي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.