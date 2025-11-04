الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيسة المكسيك تكشف حقيقة تنفيذ أمريكا مهمة عسكرية داخل بلادها

الرئيسة المكسيكية،
الرئيسة المكسيكية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، نفت تقريرا تحدث عن مهمة عسكرية أمريكية محتملة داخل بلادها.

 

رئيسة المكسيك تنفي تقريرا عن مهمة عسكرية أمريكية محتملة داخل بلادها 

وأكدت  الرئيسية المكسيكية  أن العمل العسكري الأمريكي الأحادي الجانب لن يحدث داخل بلادها حتى مع تكثيف واشنطن جهودها العسكرية بما في ذلك الضربات القاتلة في أمريكا اللاتينية في الأشهر الأخيرة.

وكانت تعليقات الرئيسة المكسيكية ردا على أسئلة حول تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز"، والذي جاء فيه أن الولايات المتحدة بدأت التخطيط التفصيلي لمهمة جديدة لمكافحة الكارتل داخل المكسيك بما في ذلك إرسال قوات وضباط استخبارات إلى البلاد.

وأوضحت الرئيسة المكسيكية خلال مؤتمرها الصحفي الصباحي المعتاد عندما سئلت عن تقرير شبكة "إن بي سي": "لن يحدث ذلك.. ليس لدينا أي تقارير تشير إلى حدوث ذلك، وبالنسبة لنا لا نوافق عليه".

ورفضت شينباوم مرارا وتكرارا العمل العسكري الأمريكي الأحادي الجانب داخل المكسيك، بما في ذلك عروض الرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات أمريكية للمساعدة في مكافحة عصابات المخدرات.

ومنذ أوائل سبتمبر، أسفرت الضربات الأمريكية ضد سفن يشتبه في تهريبها للمخدرات في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي عن مقتل العشرات.

واتهمت إدارة ترامب الضحايا بأنهم مهربو مخدرات، دون تقديم أي أدلة.

المكسيك أمريكا المحيط الهادئ

