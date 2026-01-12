18 حجم الخط

أعلن سامي قمصان المدير الفني لفريق المقاولون تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بعد قليل في الجولة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل المقاولون أمام إنبي في كأس عاصمة مصر كالتالي:

محمد فوزي في حراسة المرمي وجوزيف أوشايا وإبراهيم القاضي ومحمد حامد وحسن حسين شاكوش وعمر الوحش ومصطفي جمال وعبدالرحمن سمانة واسلام جابر وشكري نجيب وجواكيم أوجيرا.

وتضم دكة البدلاء محمود أبوالسعود وأحمد الطيب واسلام عبداللاه ونادر هشام وتشارلز باساي ومحمد عبدالناصر ومحمد وليد وأحمد حسن تيتو ويوسف صابر.

ويتواجد إنبي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب مسابقة كأس عاصمة مصر، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

ويتواجد المقاولون العرب وإنبي فى المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر، والتي تضم: الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - غزل المحلة.

وكان فريق المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان، خاض 4 مباريات في كأس عاصمة مصر قبل مواجهة اليوم، حصد خلالهم 5 نقاط، وفاز ذئاب الجبل في مباراة وخسروا مثلها، وتعادل المقاولون في مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أخرى.

فيما خاض إنبي بقيادة حمزة الجمل خاض 4 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر حتى الآن، حصد خلالهم 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وتلقى هزيمة واحدة، وسجل لاعبو إنبي 6 أهداف واهتزت شباكهم بثلاثة أخرى.

حكام مباراة المقاولون وإنبي



ويدير لقاء المقاولون أمام إنبي طاقم حكام مكون من عمرو عابدين حكما للساحة، ومحمد مصطفى إسماعيل مساعد أول، وأحمد الكيال مساعد ثاني، ومحمود منصور حكما رابعا، وعبد العزيز السيد حكما لتقنية الفار، وهيثم الشريف حكما مساعدا لتقنية الفار.

