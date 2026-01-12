الإثنين 12 يناير 2026
المقاولون يستضيف إنبي في كأس عاصمة مصر

المقاولون وإنبي
المقاولون وإنبي
كأس عاصمة مصر، يستضيف المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم نظيره إنبي باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن  الجولة السادسة ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويتواجد المقاولون العرب وإنبي فى المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر، والتي تضم: الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - غزل المحلة.


وكان فريق المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان، خاض 4 مباريات في كأس عاصمة مصر قبل مواجهة اليوم، حصد خلالهم 5 نقاط، وفاز ذئاب الجبل في مباراة وخسروا مثلها، وتعادل المقاولون في مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أخرى.

 فيما خاض إنبي بقيادة حمزة الجمل خاض 4 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر حتى الآن، حصد خلالهم 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وتلقى هزيمة واحدة، وسجل لاعبو إنبي 6 أهداف واهتزت شباكهم بثلاثة أخرى.

حكام مباراة المقاولون وإنبي

ويدير لقاء المقاولون أمام إنبي طاقم حكام مكون من: عمرو عابدين حكما للساحة، ومحمد مصطفى إسماعيل مساعد أول، وأحمد الكيال مساعد ثاني، ومحمود منصور حكما رابعا، وعبد العزيز السيد حكما لتقنية الفار، وهيثم الشريف حكما مساعدا لتقنية الفار.

 

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

 

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب
المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة
المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

 

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربع السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

الجريدة الرسمية