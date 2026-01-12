الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالحلول السياسية

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تعمل على تطوير وتعميق علاقات التعاون مع أيرلندا في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا خارجية مصر وأيرلندا، اليوم، بالعاصمة الجديدة، حيث أعرب عبد العاطي عن تطلعه للحفاظ على العلاقات الوثيقة مع أيرلندا، ومد جسور الحوار والتواصل المستمر، مثمنًا المواقف الأيرلندية الداعمة للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تسعى إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع أيرلندا، مشيرًا إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأشار عبد العاطي إلى أنه تم خلال لقائه بنظيره الأيرلندي التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة.

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر التام لأي حلول عسكرية للأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتطلب حلولًا سياسية شاملة ومستدامة.

وبشأن الأوضاع في قطاع غزة، قال عبد العاطي إن القطاع يواجه وضعًا مأساويًا، مؤكدًا ضرورة إزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية، وضرورة تشغيل معبر رفح من الجانبين بشكل كامل، كما طالب بضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة فورًا، مجددًا رفض مصر القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، سواء طوعًا أو قسرًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حلول عسكرية للأزمات الإقليمية الشرق الأوسط مصر و ايرلندا مخططات لتهجير الفلسطينيين مصر وإيرلندا

مواد متعلقة

وزير الخارجية يؤكد ثوابت موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأردني

وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يفض دور الانعقاد لمجلس النواب.. يوجه الحكومة بالتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًّا.. يهنئ البابا والأقباط بعيد الميلاد.. ويستقبل وزير الخارجية السعودي ووفد الفيفا

تفاصيل الاتصال الهاتفى بين وزير الخارجية ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة مستجدات الأوضاع بغزة واليمن والسودان والصومال

وزير الخارجية: ورثنا عن الآباء المؤسسين قدسية الحدود ولن نتساهل مع الاعتراف بإقليم أرض الصومال
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

طلب 300 ألف جنيه عمولة فيلا، التحريات تكشف مفاجآت في بلاغ أوس أوس ضد سمسار عقارات

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية