وزير الخارجية: الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالحلول السياسية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تعمل على تطوير وتعميق علاقات التعاون مع أيرلندا في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيرا خارجية مصر وأيرلندا، اليوم، بالعاصمة الجديدة، حيث أعرب عبد العاطي عن تطلعه للحفاظ على العلاقات الوثيقة مع أيرلندا، ومد جسور الحوار والتواصل المستمر، مثمنًا المواقف الأيرلندية الداعمة للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تسعى إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع أيرلندا، مشيرًا إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأشار عبد العاطي إلى أنه تم خلال لقائه بنظيره الأيرلندي التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة.

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر التام لأي حلول عسكرية للأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتطلب حلولًا سياسية شاملة ومستدامة.

وبشأن الأوضاع في قطاع غزة، قال عبد العاطي إن القطاع يواجه وضعًا مأساويًا، مؤكدًا ضرورة إزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية، وضرورة تشغيل معبر رفح من الجانبين بشكل كامل، كما طالب بضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة فورًا، مجددًا رفض مصر القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، سواء طوعًا أو قسرًا.

