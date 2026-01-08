وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة مستجدات الأوضاع بغزة واليمن والسودان والصومال

18 حجم الخط

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة اليوم، حيث تناول الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية.

مصر تجدد دعمها الكامل لدور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين

‏‎وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن د. بدر عبد العاطي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السكرتير العام، مشيدًا بمواقفه العادلة والحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وجدد دعم مصر الكامل لدور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الجارية للدفع قدمًا بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، مشددا في هذا الصدد على أهمية الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة، والإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المؤقتة لإدارة شئون القطاع، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية.

كما أكد وزير الخارجية أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة المناخ للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، معربًا عن رفض مصر الكامل لأي ممارسات تقوض الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية أو تمس الارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا رفض مصر القاطع لتقسيم غزة.

الحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية وصولا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددا على أهمية الحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.

كما أكد أهمية توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق، منددًا بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين في الفاشر وشمال كردفان، وطالب بضرورة توفير الحماية للمدنيين.

موقف مصر ثابت داعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا أهمية الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، والتوصل لحل سياسي شامل عبر حوار يمني–يمني، بما يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية، ويلبي طموحات شعبه الشقيق في استعادة الأمن والاستقرار.

الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بما يسمى بإقليم أرض الصومال

‏‎وعلى صعيد آخر، أكد الوزير عبد العاطي أن الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بما يسمى بإقليم أرض الصومال يمثل انتهاكا صارخًا لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وتقويضا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن كونه سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مشددًا على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.

ومن جانبه، طلب السكرتير العام نقل خالص تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية، مشيدًا بدوره فى دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة فى ظل أزمات إقليمية شديدة التعقيد، مثمنا التزام مصر الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسعيها الدؤوب لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

