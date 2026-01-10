السبت 10 يناير 2026
خارج الحدود

بدر عبد العاطي يتوجه إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء التعاون الإسلامي

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية
توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت إلى جدة، وذلك للمشاركة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الاسلامي حول تطورات الوضع في جمهورية الصومال الفيدرالية.

ومن المقرر أن يلقى وزير الخارجية بيان مصر خلال الاجتماع، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين على هامش أعمال الاجتماع

