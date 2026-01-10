وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين

18 حجم الخط

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين اليوم.

تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مصر والبحرين

وأكد الوزيران خلال الاتصال الحرص المشترك على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بما يسهم في خدمة مصالح الشعبين وتعزيز العمل العربي المشترك فى ظل العلاقات الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين.

التنسيق والتشاور بين القاهرة والمنامة

وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات ازاء عدد من الملفات الإقليمية، حيث أعربا عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم فى دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات بالمنطقة وإحلال السلام والاستقرار، مؤكدين التزام البلدين بمواجهة التحديات المشتركة بما يحقق مصالح الدول العربية ويعزز التعاون بينها.

