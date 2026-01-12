الباقي وجه الله، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا، والنشطاء: وضح يا عمنا

18 حجم الخط

أثارت رسالة وجهها الإعلامي توفيق عكاشة لمتابعيه، عبر منصة "أكس" جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن غرضه في توجيه هذه الرسالة الغامضة، وعما إذا كان يوجهها لأشخاص محددين، أم يوجهها لمثيري الحروب في العالم.

رسالة غامضة لتوفيق عكاشة عن الموت

الرسالة الغامضة، التي وجهها توفيق عكاشة، عبر منصة "أكس"، كانت عبارة عن نصائح لكل من يعتقد أنه ثري أو أنه سيعيش لمدة طويلة، موضحًا أنه لا أحد بعيدًا عن الموت، وأن الله هو الرقيب وهو الباقي، وأنه لن ينفع لديه سبحانه "دستور أو عبور".

وقال توفيق عكاشة، عبر منصة "أكس"، في رسالته الغامضة: "كل من يخيل له أنه بعيد لا هو قريب جدًا، وكل من يخيل له أنه ثري جدًا جدًا لا هو فقير جدًا، وكل من يخيل له أنه سوف يعيش أبدا كلا بل سوف يموت غدًا، والله على كل شيء رقيب، لن ينفع دستور ولا عبور، الباقي هو وجه الله تعالى".

رسالة توفيق عكاشة الغامضة تثير الجدل

وأثارت رسالة توفيق عكاشة الغامضة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن سر الرسالة الغامضة التي نشرها عكاشة عبر منصة "أكس"، فيما اعتبرها آخرون بأنها نصيحة موجهة لعدد من مثيري الحروب في العالم.

إشعال الحروب في العالم، فيتو



علق البلوجر ياسر شعبان قائلًا: "ما المقصود بهذه الرسالة هل هي نصيحة عامة للناس أم موجهة لأشخاص محددين"

وطالب البلوجر ربيع أبو دياب من توفيق عكاشة بتوضيح هذه الرسالة قائلًا: "وضح يا عمنا"

واعتبر البلوجر آسر مهران أن رسالة عكاشة موجهة لكل من يريد إشعال الحروب في العالم فقال: " دمروا الدنيا والناس ماشية تكلم نفسها يا عم توفيق والله"

وعلق البلوجر السعودي هايف بن راجح الغييثات فقال: " صحيح لكل شي منتهى وهو قريب جدًا".

أما البلوجر رجب سعيد فقال: " شكل الدنيا هتتقلب والعالم رايح لحرب عالمية كبيرة والدول الكبرى تريد إشعالها لمصلحتهم".





