الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

الباقي وجه الله، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا، والنشطاء: وضح يا عمنا

رسالة غامضة لتوفيق
رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير الجدل، فيتو
18 حجم الخط

أثارت رسالة وجهها الإعلامي توفيق عكاشة لمتابعيه، عبر منصة "أكس" جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن غرضه في توجيه هذه الرسالة الغامضة، وعما إذا كان يوجهها لأشخاص محددين، أم يوجهها لمثيري الحروب في العالم.

رسالة غامضة لتوفيق عكاشة عن الموت

الرسالة الغامضة، التي وجهها توفيق عكاشة، عبر منصة "أكس"، كانت عبارة عن نصائح لكل من يعتقد أنه ثري أو أنه سيعيش لمدة طويلة، موضحًا أنه لا أحد بعيدًا عن الموت، وأن الله هو الرقيب وهو الباقي، وأنه لن ينفع لديه سبحانه "دستور أو عبور". 

وقال توفيق عكاشة، عبر منصة "أكس"، في رسالته الغامضة: "كل من يخيل له أنه بعيد لا هو قريب جدًا، وكل من يخيل له أنه ثري جدًا جدًا لا هو فقير جدًا، وكل من يخيل له أنه سوف يعيش أبدا كلا بل سوف يموت غدًا، والله على كل شيء رقيب، لن ينفع دستور ولا عبور، الباقي هو وجه الله تعالى".

رسالة توفيق عكاشة الغامضة تثير الجدل

وأثارت رسالة توفيق عكاشة الغامضة جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن سر الرسالة الغامضة التي نشرها عكاشة عبر منصة "أكس"، فيما اعتبرها آخرون بأنها نصيحة موجهة لعدد من مثيري الحروب في العالم.

إشعال الحروب في العالم، فيتو
إشعال الحروب في العالم، فيتو


علق البلوجر ياسر شعبان قائلًا: "ما المقصود بهذه الرسالة هل هي نصيحة عامة للناس أم موجهة لأشخاص محددين"

وطالب البلوجر ربيع أبو دياب من توفيق عكاشة بتوضيح هذه الرسالة قائلًا: "وضح يا عمنا"

واعتبر البلوجر آسر مهران أن رسالة عكاشة موجهة لكل من يريد إشعال الحروب في العالم فقال: " دمروا الدنيا والناس ماشية تكلم نفسها يا عم توفيق والله" 

وعلق البلوجر السعودي هايف بن راجح الغييثات فقال: " صحيح لكل شي منتهى وهو قريب جدًا".

أما البلوجر رجب سعيد فقال: " شكل الدنيا هتتقلب والعالم رايح لحرب عالمية كبيرة والدول الكبرى تريد إشعالها لمصلحتهم". 

رسالة قوية من توفيق عكاشة لـ مصطفى بكري بشأن رئيس مجلس النواب المقبل

توفيق عكاشة يكشف حقيقة عودته لقناة الحياة وتعيينه بمجلس النواب


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توفيق عكاشة رسالة غامضة لتوفيق عكاشة الحروب فى العالم أشعال الحروب في العالم نصيحة عن الموت نصيحة لمثيري الحروب

مواد متعلقة

رسالة قوية من توفيق عكاشة لـ مصطفى بكري بشأن رئيس مجلس النواب المقبل

توفيق عكاشة يكشف حقيقة عودته لقناة الحياة وتعيينه بمجلس النواب

بعد صدق توقعاته في فنزويلا، توفيق عكاشة يكشف: القادم إسقاط نظام هذه الدولة

بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان
ads

الأكثر قراءة

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

مفهوم العمل السياسي الحقيقي

وزيرة التضامن تلتقي وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية