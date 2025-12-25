بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان

18 حجم الخط

طعون انتخابات مجلس النواب، أكد الإعلامي توفيق عكاشة أن حكم محكمة الإدارية العليا بشأن الطعون على انتخابات مجلس النواب، هو حكم كاشف لـ "73 إشكالية في دستور 2014"، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس دور الجهة الإدارية في إثبات الإتهام من عدمه.

وطالب توفيق عكاشة الهيئة الوطنية للانتخابات بإثبات صحة العملية الانتخابية، ويكون ذلك من خلال الوقائع الخاصة بفرز صناديق الاقتراع، وذلك بعد أن نظرت المحكمة الإدارية العليا في نحو ٣٠٠ طعنًا على نتائج الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وقال توفيق عكاشة عما كشفه حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن طعون انتخابات مجلس النواب: "حكم المحكمة الإدارية العليا... هو حكم كاشف لـ ٧٣ إشكالية فى دستور ٢٠١٤، ويعكس دور الجهة الإدارية فى إثبات الاتهام من عدمه، وليس دور المتهم فى إثبات براءته".

كما وجه توفيق عكاشة رسالة للهيئة الوطنية للانتخابات، فقال: "وعلى الهيئة الوطنية للانتخابات إثبات صحة العملية الانتخابية من واقع محاضر الفرز لصناديق الاقتراع".



يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت، أمس الأربعاء، حكمها في 49 طعنًا على نتيجة 30 دائرة ملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتضمن منطوق الحكم، الصادر من المحكمة الإدارية العليا، "رفض 33 طعنًا نهائيًا، وعدم اختصاص وإحالة للنقض لـ 13 طعنًا، وعدم قبول طعنين آخرين".

عملية فرز صناديق الانتخابات، فيتو

كما قضت الإدارية العليا ببطلان عريضة الطعن رقم 49 لرفعه بعد الميعاد المُحدد، واستمعت المحكمة إلى مرافعات مقدمي الطعون، الذين قدموا مستندات تحتوي على أخطاء في الحصر داخل اللجان، بالإضافة فضلًا عن فيديوهات وصور لبعض الرشاوي لصالح المرشحين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت النتيجة الرسمية لانتخابات 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية، من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي يخصص لها 58 مقعدًا، وتضمنت فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تجرى الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجزت ٤٨ طعنًا مقدمًا على نتائج الدوائر الملغاة، للنطق بالحكم فيها عقب سماع المرافعات، والاطلاع على المستندات المقدمة من الطاعنين.

وقامت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بالنظر في نحو ٣٠٠ طعنًا على نتائج الجولة الثانية من الانتخابات، وأصدرت المحكمة قراراتها بإحالة ٤٠ طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، وعدم قبول ٣ طعون، بينما تم حجز ٢٥٧ طعنًا للنطق بالحكم خلال جلسة أمس الأربعاء.

البت في طعون الانتخابات، فيتو



وكانت المحكمة الإدارية العليا قد تسلمت ملفات الطعون كاملة في جلستها الماضية، وتضمنت محاضر لجان الفرز والتجميع، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين، مع ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، واستمعت المحكمة إلى مرافعات تناولت الاعتراض على إجراءات الفرز والأرقام المعلنة، مع بعض المزاعم عن وجود أخطاء وتجاوزات أثرت على نتائج انتخابات مجلس النواب.



