السبت 02 أغسطس 2025
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خارج الحدود

حرب كل شهر، ترامب يتباهى بـ"إنقاذ ملايين الأرواح حول العالم"

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه نجح خلال فترته الرئاسية في وقف الحروب بمعدل "حرب كل شهر"، مؤكدًا أن ذلك أسهم في "إنقاذ ملايين الأرواح حول العالم".

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس": "أردت فقط أن يتوقف موت الناس في أوكرانيا... هذه ليست حربنا، إنها حرب بايدن"، في إشارة إلى الرئيس السابق جو بايدن، محمّلًا إدارته مسئولية استمرار الصراع.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، "ستُفرض عقوبات على روسيا"، مشددًا في الوقت ذاته على أن بوتين "يعرف جيدًا كيف يتعامل مع العقوبات"، في إشارة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها خلال ولايته ضد موسكو.

إلى أنه تمكن من تحقيق "تفاهم جيد جدًا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ولفت إلى أنه أجرى معه عدة مكالمات "جيدة" كان من الممكن أن تنهي الحرب في أوكرانيا، إلا أن الأوضاع "تدهورت فجأة وبدأت القنابل تتطاير"، بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بإيران، شدد ترامب على أن بلاده "قضت على التهديد النووي الإيراني بالكامل"، مشيرًا إلى أن الضربات التي نُفّذت في يونيو الماضي "محَت القدرات النووية الإيرانية".

وأردف قائلًا: "فعلنا الكثير من أجل السلام، واستهدفنا القدرات الإيرانية بدقة، وهو ما جعل العالم أكثر أمانًا".
 

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الحروب قناة نيوز ماكس حرب بايدن فلاديمير بوتين النووي الإيراني

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