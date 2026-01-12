محافظ الدقهلية يوجه بالاستعداد الكامل لمواجهة تقلبات الطقس

18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مؤكدًا على استمرار المتابعة الدقيقة لكافة الحملات والتعامل الحاسم مع أي مخالفات في مهدها، وذلك في إطار الحفاظ على حق الدولة وفرض هيبة القانون.



كما تابع المحافظ، من خلال الشاشات التي ترصد على مدار الساعة أعمال الأجهزة التنفيذية، مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وانتظام الحركة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، ومعدلات الأداء الميداني داخل الشوارع والمحاور الرئيسية.

استمرار تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع التراكمات أولًا بأول

ووجه اللواء "مرزوق" رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين، مع الدفع بالمعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم لمنع تراكم القمامة، مؤكدًا أن الحفاظ على نظافة الشوارع أولوية أولى ولا تهاون فيها.

وشدد المحافظ على رفع الإشغالات من جميع الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولن يُسمح بأي تعدٍ عليه أو إعاقة لحركة السير، مع استمرار الحملات اليومية بالتنسيق مع شرطة المرافق لضمان انسياب الحركة وحماية المظهر الحضاري للمدينة.

التعامل الفوري مع أي اختناقات مرورية

كما وجه محافظ الدقهلية باستمرار تنظيم الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي اختناقات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتسبب في تعطيل الحركة أو يشغل الطريق العام، مؤكدًا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من مركز السيطرة، للتأكد من مستوى النظافة ورفع الإشغالات وانتظام الحركة المرورية بما يسهم في تحسين الصورة الحضارية للمدينة.

استمرار الجاهزية الكاملة والاستعداد لمواجهة أي تقلبات في الطقس

وأكد اللواء طارق مرزوق على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والجهات المعنية، بضرورة استمرار الجاهزية الكاملة والاستعداد لمواجهة أي تقلبات في الطقس، والتدخل السريع لرفع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الخدمات.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، والأستاذ أحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، ومحمد جلال مدير الأملاك، والمهندسة مروة رضوان مدير المتغيرات المكانية، والمهندس ماهر ابو المجد المشرف على المراكز التكنولوجية، ومحمد حمص مدير المخلفات الصلبة.

