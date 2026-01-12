الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات مهمة (مستند)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
18 حجم الخط
ads

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 3 قرارات مهمة، أولها  القرار رقم 11 لسنة 2036 بفض دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب، اعتبارا من يوم الخميس 19 من رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 من يناير سنة 2026 ميلادية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 16 لسنة 2026 بأسماء الأعضاء المعينين في  مجلس النواب.

يعين عضوًا بمجلس النواب كل من:
1. سامح حسن شكرى سليم.
2.  أشرف محمد عبد الحميد الشيحى.
3.  صلاح الدين فوزى محمد فرج.
4.  هشام عبد السلام بدوى.
5.  عمرو مصطفى حسنين الوردانى.
6.  عادل فهيم محمد عزب.
7. خالد محمد أحمد عبد الرحمن.
8. شريف باشا سيف بشاى.
9.عبد الخالق عبد الرحمن عواد إيراهيم.
10. إياد سعيد سليمان عودة.
11.  سمير صبرى محمد أمين.
12. ياسر عرفات محمد على العربى.
13.  أحمد علاء محمد فايد.
14. سعيد جمال محمد عبد الفتاح.
15.  عادلة محمد عبد السلام رجب.
16.  نائلة جبر محمد جبر على.
17. ماريان مجدى راغب قلدس.
18. ثريا أحمد البدوى محمد حامد حسن.
19. منال حمدى محمود السيد.
20. ميرنا عصام الدين محمد عارف.
21.راندا محمد أحمد مصطفى.
22.  نهى عبد الرحمن عبد الشافى عبد الرحمن.
23. هناء عبد الحميد محمد العبيسى.
24.نشوة سليمان محمد عقل.
25.  أمل مصطفى حسين عصفور.
26.  يارا عفت حسن يوسف.
27.  شيرين رضا عبد القوى طايل.
28. عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحَ اليوم الاثنين، الموافقَ من يناير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قرارات جمهورية قرار جمهوري توجيهات رئاسية مجلس النواب هشام عبد السلام بدوي سامح حسن شكري سليم

مواد متعلقة

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد غدًا الاثنين

أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري.. سامح شكري وهشام بدوي وصلاح فوزي و14 سيدة الأبرز.. الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة ضمن القائمة

قرار جمهوري بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

نص القرار الجمهوري بفض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

آخر مستجدات تطور الشراكة الإستراتيجية المصرية الأوروبية (صور)

رسائل السيسي لـ الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي (فيديو وصور)
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

قبل الجلسة الافتتاحية، مصادر: التوافق على هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة مصر ضد السنغال والقنوات الناقلة

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر في كلاسيكو الدوري السعودي

إحالة مديرة مدرسة تجريبية وأخصائيين اجتماعيين للمحاكمة التأديبية بسبب واقعة تنمر

بدء تحقيق كوريا الجنوبية في اتهامات اختراق طائراتها لأجواء الشمالية

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الضيوف في المنام وعلاقتها بشراء بيت جديد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية