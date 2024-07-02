الأمم المتحدة: النازحون في قطاع غزة 2 مليون شخص

قالت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في غزة، الثلاثاء، إن 1.9 مليون شخص هم اليوم نازحون في القطاع.

وأضافت أنها "تشعر بقلق عميق" إزاء التقارير التي صدرت عن أوامر إخلاء جديدة في خان يونس.

تهجير أكثر من مليون شخص



وقالت سيغريد كاج أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لقد تم تهجير أكثر من مليون شخص مرة أخرى، وهم يبحثون يائسين عن المأوى والأمان".

وشددت: "هناك اليوم 1.9 مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء غزة، أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أوامر جديدة بالإخلاء صدرت في منطقة خان يونس".

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، أن حصيلة قتلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المستمرة منذ نحو 9 أشهر، ارتفعت إلى 37925 على الأقل.

