بحضور المتهم الرئيسي، بدء جلسة قضية الدارك ويب في جنايات شبرا الخيمة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات شبرا الخيمة مستأنف لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل شبرا الخيمة المعروفة إعلاميا بـ" الدارك ويب " وسط حضور المتهم الرئيسي والذي يحمل الجنسية الكويتية والذي تسبب في تأجيل الجلسة السابقة لعدم حضوره، كما حضر المتهم الآخر مرتديا البدلة الحمراء، حيث صدر ضده حكم أول درجة بالإعدام شنقا.

كان السبب في تأجيل الجلسة السابقة.. حضور المتهم الرئيسي في قضية الدارك ويب

وشهدت جلسة اليوم تغيير هيئة الدفاع عن المتهمين، وتولى ثلاثة محامين جدد مهمة الدفاع عنهم، وذلك عقب تنحي هيئة الدفاع السابقة دون إبداء أسباب تفصيلية.

وترأس الجلسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود.

تغيير الدفاع في الدارك ويب

وقررت المحكمة إثبات تغيير الدفاع بمحضر الجلسة، وأتاحت للمحامين الجدد الاطلاع على أوراق القضية ومناقشة ما ورد بها، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه جلسة الحسم في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا وهزّت الرأي العام.

محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

جاء ذلك محاكمة المتهمين في قتل طفل شبرا الخيمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، حيث قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، تأجيل المحاكمة لمرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

وصدر القرار برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بعقاقير طبية وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة «الدارك ويب» مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين:

الأول «طارق أ »، 29 عامًا، عامل بمقهى، مقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، والثاني «علي ع م »، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وجاءت الجلسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث مثُل المتهمان أمام المحكمة اليوم في أولى مراحل استئناف الحكم الذي هزّ الرأي العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.

