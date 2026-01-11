أمن القاهرة يكشف تفاصيل سقوط فتاة أجنبية من أعلى عقار بالتجمع الأول

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات سقوط فتاة أجنبية من علٍ بمنطقة التجمع الأول، وتبين قيام مسجل خطر باقتحام الشقة باستخدام مفك، والتحرش بإحداهن، والتعدي على أخرى وإحداث إصابتها باستخدام مقص حديدي، ما دفع إحدى السيدات إلى القفز من نافذة الشقة، الأمر الذي أسفر عن إصابتها، وتم ضبط المتهم.

سقوط فتاة أجنبية من عل بالتجمع الأول



رصدت مديرية أمن القاهرة فيديوتم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن سقوط فتاة تحمل جنسية إحدى الدول من علٍ بالعقار محل سكنها بالقاهرة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 يناير الجاري تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وسقوط فتاة تحمل جنسية إحدى الدول من نافذة الشقة محل البلاغ.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبسؤال قاطني الشقة، وعددهن ثلاث سيدات يحملن جنسية إحدى الدول ومقيمات بدائرة القسم، تبين إصابة اثنتين منهن بكسر وجرح قطعي بالفخذ.



وقررت السيدات تضررهن من أحد الأشخاص لقيامه باقتحام الشقة باستخدام مفك، والتحرش بإحداهن، والتعدي على أخرى وإحداث إصابتها باستخدام مقص حديدي، ما دفع إحدى السيدات إلى القفز من نافذة الشقة، الأمر الذي أسفر عن إصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

