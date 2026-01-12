السكك الحديدية تنسق مع المحافظات لتأمين المزلقانات

18 حجم الخط

قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بالتنسيق مع المحافظات المختلفة لتأمين خطوط القطارات.

وواصلت وزارة النقل حملاتها لمكافحة ظاهرة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية، من خلال حملة موسعة لحث المواطنين على عدم اقتحام مزلقانات السكك الحديدية والسير عكس الاتجاه.

نص حملة وزارة النقل

وناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

وتأتي دعوة وزارة النقل في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان “سلامتك تهمنا”، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية، عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

كما ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

وفي سياق متصل قدمت الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتذارها للركاب عن تأخيرات القطارات، والناتجة عن أعمال الصيانة الدورية للقضبان، وبسبب بعض التحديات نتيجة الشبورة المائية في الصباح.

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم على الوجهين البحري والقبلي، حيث تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز الـ"إي تي سي"، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

